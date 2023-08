TV namigi: Monty Python: Smisel življenja, odbojka in Specialna enota Dunaj

Petek, 18. avgusta

Monty Python: Smisel življenja: TV SLO 1 ob 22.35

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Monty Python's Meaning of Life. VB, 1983. Režija: Terry Jones, Terry Gilliam. Igrajo: John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones. Kom. 110 min.

Filmska klasika, polna britanskega humorja skupine Monty Python, naniza vrsto skečev iz vseh obdobij človeškega življenja, od rojstva do smrti. »In zdaj nekaj čisto drugačnega!« Tako so se začeli skeči kultnih, legendarnih, nepozabnih angleških komikov, ki jih poznamo pod imenom Leteči cirkus Montyja Pythona. Tokrat ekipa skuša razrešiti najpomembnejše vprašanje vseh časov: Kaj je smisel življenja? To ugotavljajo z raziskovanjem raznih življenjskih obdobij, od rojstva do šolskih in vojaških let, srednjih let in starosti.

Slovenija – Poljska: TV SLO 2 ob 19:50

Odbojka (Ž). Evropsko prvenstvo. Prenos iz Genta. 145 min,

Odbojka. Foto OZS

Slovenija začenja prvenstvo s tekmo proti Poljski, ki je v tem boju favorizirana, saj je Poljska trenutno na 7. mestu svetovne lestvice.

Slovenke bodo tekme skupinskega dela igrale v Gentu, tekme izločilni boji pa bodo v Bruslju, kjer bo tudi veliki finale. Slovenke so v skupini A, v kateri so še Belgija, Madžarska, Poljska, Srbija in Ukrajina.

V izločilne boje se uvrstijo prve štiri ekipe. Slovenija je na svetovni lestvici trenutno na 23. mestu, kar pomeni, da je za njo iz skupine samo reprezentanca Madžarske na 36. mestu.

Specialna enota Dunaj: TV SLO 2 ob 22.40

Soko Wien. Avstrija, 2019. 14. sezona. 1/16. Režija: Holger Barthel. Igrajo: Stefan Jürgens, Michael Steinocher, Lilian Klebow, Dietrich Siegl, Helmut Bohatsch. Nan. 60 min.

Specialna enota Dunaj. Foto TVS

Specialna enota Dunaj je del uspešne franšize, v kateri posebne policijske enote preiskujejo zločine, ki se dogajajo v različnih mestih. Tokratna nanizanka je postavljena v avstrijsko prestolnico in njeno okolico, pomembno mesto so avtorji namenili tudi reki Donavi.

Umetnik Rafael Holzmann nastavi dve pasti, komisarka Penny pa je prepričana, da je bila priča zločinu. Položaj se spremeni, ko v vozilu pred Pennyjino hišo najdejo truplo snemalca Bauerja. Izkaže se, da je žrtev pripravljala nov projekt z Rafaelom, ki pa je izginil. Čez dva dni se na spletu pojavi skrivnostni posnetek.