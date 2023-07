TV namigi: Morilski nagon, 00:30 – Tajna operacija in Pridne punce

Nedelja, 16. julija

Morilski nagon (Premiera): Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 2 (od 5)

Dangerous. ZDA, 2021. Režija: David Hackl. Igrajo: Scott Eastwood, Kevin Durand, Famke Janssen, Tyrese Gibson, Mel Gibson. Akc. film. 110 min.

Dylan Forrester (Scott Eastwood) je bil nekoč zločinec, zdaj pa je prestal svojo kazen in skuša v miru počakati, da bo minil njegov pogojni izpust. Pri tem mu pomagajo tudi zdravile njegovega ekscentričnega psihiatra dr. Alderwooda (Mel Gibson).

Potem ko njegov brat umre v skrivnostnih okoliščinah, se Dylan odloči, da bo prekršil pogojni izpust in raziskal bratovo tragično smrt. A na sledi mu je agentka FBI (Famke Janssen), ki ne verjame, da se je Dylan spremenil. Dylan se kmalu znajde v smrtonosni pasti oboroženih plačancev, ki iščejo nekaj, kar je skrival Dylanov brat.

00:30 – Tajna operacija: TV SLO 2 ob 23.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Zero Dark Thirty. ZDA, 2012. Režija: Kathryn Bigelow. Igrajo: Jessica Chastain, Joel Edgerton, Chris Pratt, Mark Strong, Jason Clarke. Drama. 155 min.

00:30 – Tajna operacija. Foto TVS

Lov na Osamo bin Ladna je več kot desetletje zaposloval celoten svet in dve ameriški vladi. A na koncu je zadoščalo zgolj maloštevilnomoštvo operativcev Cie, da so ga izsledili. Nekateri so bili prepričani, da naloge ni mogoče izpeljati, a so jim odločni analitiki in zasliševalci na terenu dokazali, da se motijo. Taka je bila tudi odločna agentka Cie Maya, ki se je večkrat znašla na robu moralnega ravnanja.

Tajna operacija je eden bolj neprizanesljivih vojnih filmov, saj podobno kot režiserkin prejšnji film Bombna misija prikaže posledice vojne na ljudeh, ki veljajo za junake.

Pridne punce (Premiera): Pop TV ob 15.30

Good Girls. ZDA, 2019. 2. sezona. 1/13. Režija: Michael Weaver. Igrajo: Christina Hendricks, Retta, Mae Whitman, Reno Wilson. Nad. 50 min.

Pridne punce. Foto Pop TV

V drugi sezoni mora Beth živeti s porazom, ko njeni načrti za aretacijo Ria propadejo. Stan se odloči, da bo spal na kavču, saj je še vedno v šoku zaradi Rubyjinega priznanja. Boomer začne izsiljevati Mary Pat. Rio dekleta spomni, da se morajo soočiti s še enim problemom. Medtem pa se pojavijo dokazi o njihovih kriminalnih dejanjih in FBI jim začne dihati za vrat.