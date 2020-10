TV namigi: Most vohunov, Živi mrtveci in Tednik

Ponedeljek, 5. oktobra





Most vohunov: Planet TV 2 ob 21.05





Živi mrtveci: Fox ob 22.55

Živi mrtveci Foto Fox





Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Tednik. Martina Ipša. Foto Matej Pušnik

Jamesa Donovana, zavarovalniškega odvetnika, določijo, da bo na sodišču zagovarjal Rudolfa Abela, obtoženega, da je ruski vohun. Donovan se trudi z obrambo, a uvidi, da je sistem zastavljen proti njemu. Primer izgubi, a mu sodnika uspe prepričati, naj obsojenca ne obsodi na smrt. Ko v Sovjetski zvezi zajamejo ameriškega pilota, se Cia spet obrne na Donovana ...Formula vohunskih filmov v času hladne vojne je bila svojčas precej pogosta, a Spielbergu je s pomočjo odličnega scenarija bratov Cohen in pedantne Hanksove igre uspelo žanru vdihniti novo svežino.Spomladi je koronavirus odnesel finale 10. sezone serije, v kateri največja grožnja preživetju že dolgo niso več živi mrtveci, ampak drugi ljudje. Zdaj je čas za 16. del, ki pa ne bo tudi zadnji del sezone, saj so ustvarjalci sezono podaljšali za dodatnih šest delov, ki bodo na sporedu v začetku 2021. Nato bo leta 2022 sledila še 24-delna zadnja sezona, s katero se bo serija poslovila od gledalcev.»Finale« bo tako ponudil končni obračun z Beto, ki po smrti Alfe vodi šepetalce. Po šestih letih se v serijo vrača Maggie, ki bo takoj vplivala na dogajanje, pokazala pa se bo že nova pot za junake ...Pričevanja o šikaniranju zaposlenih in slabi hrani za oskrbovance v Domu starejših občanov Preddvor se vrstijo. Tudi zato se bo Enota Naklo odcepila. Bodo pristojni ukrepali in kako na očitke odgovarja direktor?Samopoškodbe, samomorilne misli, tesnoba. Stiske otrok in najstnikov so se zaradi epidemije še povečale. To se kaže tudi v velikem porastu klicev na TOM telefon.Če že ne morem zabavati ljudi, ali jim lahko vsaj merim temperaturo? Tako se na Facebooku sprašuje znana slovenska komičarka. Stand up komiki so namreč čez noč ostali brez dela in prihodkov.