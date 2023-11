TV namigi: možje v bitkah za prestole in preživetje

Petek, 3. novembra

Zimski kralj (Premiera): HBO ob 20.00

The Winter King. ZDA/VB, 2023. 1–2/10. Režija: Otto Bathurst. Igrajo: Iain De Caestecker, Stuart Campbell, Valene Kane, Daniel Ings, Eddie Marsan, Valene Kane, Steven Elder. TV-serija. 60 min.

Serija Zimski kralj, posneta po knjižni trilogiji Warlord Chronicles avtorja Bernarda Cornwella, je drzen in revizionističen pogled na priljubljeno legendo o kralju Arturju.

Zgodba je postavljena v peto stoletje, veliko preden je bila Britanija združena, v surovo deželo sprtih frakcij in plemen, kjer so bila življenja pogosto krhka in hitro minljiva. Serija spremlja Arturja Pendragona, ki se od izobčenca vzpenja do legendarnega bojevnika in vodje naroda.

Kritiki so rekli, da količina akcije in zabavni vidik serije odtehtata dejstvo, da serija močno odstopa od knjižne predloge.

Mož, ki ga Putinu ni uspelo ubiti: TV SLO 2 ob 20.00

The Man Putin Couldn't Kill. VB, 2021. Režija: Jon Blair. Dok. film. 90 min.

Mož, ki ga Putinu ni uspelo ubiti. Foto TVS

Avgusta 2020 je na letalu, ki je bilo namenjeno v Moskvo, ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni in eden najglasnejših kritikov predsednika Putina začel kričati zaradi neznosnih bolečin. Letalo so takoj preusmerili v najbližje mesto in nezavestnega Navalnega odpeljali v bolnišnico.

Dokumentarni film nagrajenega režiserja Jona Blaira razgrne neverjetno zgodbo, ki je sledila. Svetovni voditelji so pritisnili na predsednika Putina, da je le dovolil prepeljati Navalnega v Berlin. Raziskovalni novinarji so dokazali, da so Navalnega skušali ubiti pripadniki ruske nacionalne varnostne agencije FSB, ki so mu sledili več let in prav tako razvijali nove različice prepovedanega strupa novičoka. V past z zvočnim posnetkom se je ujel celo eden izmed storilcev, ki je Navalnemu nevede priznal dejanje in razložil njegov potek …

Aleksej Navalni je od leta 2021, po tem, ko se je vrnil iz Nemčije v Rusijo, sicer zaprt v kazenski koloniji vzhodno od Moskve. Najprej so mu naložili devet let zaporne kazni, letos poleti pa so ga obsodili na še dodatnih 19 let zapora. Kot je izjavil Navalni je glavni namen dolge zaporne kazni »ustrahovati tebe, ne mene«.

Kaos: TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Ran. Jap., 1985. Režija: Akira Kurosawa. Igrajo: Tatsuya Nakadai, Akira Terao, Jinpachi Nezu, Daisuke Ryû. Akc. film. 155 min.

Kaos. Foto TVS

Veličastni spektakel japonskega mojstra Akire Kurosave velja za enega največjih filmov vseh časov.

Fevdalna Japonska. Odločni poglavar klana Hidetora zagreši usodno napako, ko se brez dobrega razloga odreče oblasti, ki jo želi predati enemu od treh sinov. Toda ko izžene edinega, ki je vreden nasledstva, se druga dva ljubosumno spopadeta za prestol, kar povzroči kaos v kraljestvu brez gospodarja.

Zgodba izvira iz Shakespearjeve tragedije Kralj Lear, a je preseljena v obdobje silovitih vojnih spopadov na Japonskem v 15. oziroma 16. stoletju. V času nastanka je bil Kaos najdražji film v japonski zgodovini, enemu največjih japonskih režiserjev Akiri Kurosavi je prislužil nominacijo za oskarja. Film je pripravljal deset let, prizore si je pred snemanjem zamislil na slikarskih platnih. Snemanje je trajalo skoraj vse leto, vključevalo je ogromne ekipe statistov in živali, vložena sredstva pa se še posebej kažejo v edinstvenih akcijskih in bojnih sekvencah.