TV namigi: Mulci iz benda, Velikost ni pomembna in Izgubljeni trojčki

Sobota, 28. januarja

Mulci iz benda (Premiera): TV SLO 1 ob 22.20

Vikendova ocena: 5 (od 5)

On-Gaku. Jap., 2019. Režija: Kenji Iwaisawa. Glasovi: Shintarô Sakamoto, Ren Komai, Tomoya Maeno, Tateto Serizawa, Kami Hiraiwa. Anim. film. 75 min.

Animirani film odlikujejo suh humor, zabavni liki in obilica skoraj kakofoničnega hrupa.

Najstniška banda, ki ustrahuje lokalno srednjo šolo, se iz čistega dolgčasa prijavi na glasbeno tekmovanje. Čeprav nimajo nobenega potrebnega znanja, talenta, denarja, niti popolnega seta bobnov, so prepričani, da bo njihov noise rock nedvomno popularen in da jih slava čaka za vogalom. Mogoče pa sama slava niti ni tako pomembna – glavno je biti opažen, narediti vtis na prijateljico Ayo in se izogniti vojni z rivalsko skupino mladoletnih delinkventov.

Velikost ni pomembna (Premiera): Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Un homme à la hauteur. Fr., 2016. Režija: Laurent Tirard. Igrajo: Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn, Stéphanie Papanian, César Domboy. Rom. kom. 110 min.

Velikost ni pomembna. Foto Planet TV

Francoska romantična komedija je predelava argentinskega filma Levje srce (Corazón de León, 2015).

Diane je znana odvetnica, ki je že tri leta ločena. Nekega dne izgubi mobilnik ter kmalu po tem prejme klic najditelja. To je Alexandre, očarljiv moški in pravi kavalir. Prek telefona se hitro ujameta in se odločita za srečanje naslednji dan. Toda ko Alexandre prispe, je Diane presenečena, ko ugotovi, da meri komaj 137 cm. Od tistega trenutka naprej skuša Diane preseči družbene predsodke in lastne strahove ter se prepustiti in uživati v svoji novi ljubezni.

Izgubljeni trojčki: TV SLO 2 ob 23.30

Three Identical Strangers. ZDA, 2018. Režija: Tim Wardle. Dok. film. 100 min.

Izgubljeni trojčki. Foto TVS

80. leta. Bobby Shafran je prišel v New York študirat in se čudil, koliko ljudi ga je pozdravljalo z Živjo, Eddy. Ko je spoznal Eddyja Gallanda, mu je postalo jasno, zakaj. Bila sta si na las podobna. In to z razlogom: bila sta dvojčka, ki so ju ločili ob rojstvu. Ko so v časopisih objavili njuno zgodbo, je svoj obraz v zgodbi ugledal še tretji brat – David Kellman. Veselju ni bilo konca. A izkazalo se je, da je zgodba v resnici temačna. Trojčki so bili del skrivnega programa, v katerem so dvojčke dajali različnim posvojiteljem kot del premišljene in širše zastavljene študije o pomenu genov na eni in vplivu okolja ter vzgoje na človekov razvoj na drugi strani.