TV namigi: Muzej norosti, Drugačen ženski svet in Bravo!

Torek, 31. marca





Muzej norosti: TVS ob 20. 50





Drugačen ženski svet: Kenija: TVS 2 ob 20.00

Drugačen ženski svet: Kenija FOTO: TVS



Bravo!: TVS 2 ob 22.40

Bravo! FOTO: TVS

V gradu Cmurek ob avstrijski meji domuje v prostorih nekdanje norišnice Muzej norosti. Kraj, ki ga ni, na pol poti med Dunajem in Trstom, je z nenavadnimi zgodbami pritegnil etnologe, literate in glasbene skupine. Pod gradom teče Mura, ki ločuje pokrajini, je obenem meja med narodoma in jezikovna meja. Meje pa si postavljamo tudi sami: med »normalnimi« in drugimi, ki so jim prilepili nalepko norosti, motenosti, defektnosti, neprilagojenosti.Po 2. svetovni vojni je bil v gradu Dom onemoglih, nato Dom za duševno defektne. Ko so enoto Socialno varstvenega zavoda Hrastovec 2004 zaprli, je nastala tišina. Sosedje so se začeli zavedati, da so zgodbe gradu pomembna, čeprav težavna dediščina ...Voditeljica Kate Humble raziskuje položaj in vlogo žensk v različnih skupnostih, ki se pogosto zelo razlikuje od naše družbe.Tokrat bo predstavila ljudstvo Kurij v Keniji, kjer so se ohranile poroke med ženskami, pa tudi obrezovanje deklic. Spoznamo jih pri vsakodnevnih opravilih, razgrnejo pa tudi svoje poglede na moške, spolnost, starševstvo in dom.V Izraelu obišče zelo zaprto skupnost haredskih Judov, ki zavračajo sodoben način življenja in s katero ji uspe navezati stike šele po več poskusih. Nato obišče Indijo, za katero na splošno velja, da je tam težko biti ženska. Ampak na severovzhodu države spozna Khasije, kjer vlada matriarhat.Režiser Jude skozi tragikomiko raziskuje pozno fevdalno obdobje svoje domovine, zaznamovano s suženjstvom Romov – temo, o kateri nihče noče govoriti, čeprav še vedno vpliva na družbene razmere današnje Romunije.Romunija, 1835. Lokalni bojar najame žandarja Costandina, da poišče pobeglega sužnja Carfina, ki naj bi onečastil njegovo soprogo. Constandin, izkušen, kot je, najde ubežnika in ga privede nazaj, za kar pričakuje zasluženo plačilo.