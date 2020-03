TV namigi: Na obali Chesil, Preuoske so stazice in Limuzina

Sreda, 11. marca

Na obali Chesil: TVS 1 ob 20.05

Preuoske so stazice: TVS 2 ob 20.00

Preuoske so stazice. Foto TVS

Limuzina: Planet TV 2 ob 21.00

Limuzina. Foto Planet TV

Sloviti britanski pisatelj Ian McEwan je scenarij napisal po svoji istoimenski knjižni uspešnici, ki je prevedena tudi v slovenščino.Poletje 1962. V zaprašenem hotelu na obali Chesil pravkar poročena Florence in Edward večerjata v svoji sobi. Bolj ko se bliža poročna noč, bolj pri mladoporočencih naraščata vznemirjenje in tesnoba. Med njima izbruhne prepir, Florence odvihra iz sobe in Edward se požene za njo. Tistega večera odločitev enega od njiju za vedno spremeni tok njunih življenj.Drobna, a pomenljiva zgodba o naivnosti mlade ljubezni.Glasba ter zanimivi pričevalci iz naše matične domovine in iz Beneške Slovenije tkejo zanimivo in pomembno zgodbo o Beneški Sloveniji v času po 2. svetovni vojni in ob tem o prehodu slovenske ljudske glasbe v narodno-zabavno glasbo.Beneški fantje so ob svoji popularnosti odigrali zelo pomembno vlogo pri ohranjanju beneške ljudske pesmi, narečja in knjižne slovenščine pri Beneških Slovencih in pri popularizaciji beneške pesmi v matični domovini. O času izseljevanj, o ljudski glasbi ter o prehodu v narodno zabavno pripovedujejo: Mojca Ravnik, Jurij Bankič, David Klodič, Urša Šivic, Mojca Kovačič, Ivan Sivec, Danijela Naraločnik, Marjan Roblek, Peter Ajdič in Igor Habbe.Patrick Wilson je Stretch, z visokimi stavami in igrami na srečo zasvojeni voznik limuzine. Prizadeva si odplačati dolg svojemu borznemu posredniku in zato potrebuje le še en posel. Tako se za dobičkonosni prevoz dogovori s skrivnostnim, norim milijarderjem (Chris Pine).Večer se spreminja v vse bolj nestvarno pustolovščino, ko se mora Stretch lotevati čedalje nevarnejših nalog, tako da ga začne skrbeti, da bo čudak na zadnjih sedežih tudi sicer morda njegova zadnja stranka.