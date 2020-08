TV namigi: Načrt za pobeg, My Way 50 in Pogajalec

Nedelja, 2. avgusta



Ray Breslin se je specializiral za testiranje varnosti močno varovanih zaporov. Ko njegovemu podjetju, kjer dela z Abigail, Hushem in Lesterjem, ponudijo, da bi ocenili strogo varovan zapor z imenom Grobnica, se ne more upreti. A ko se znajde v zaporu, ne najde nobene poti iz njega ...Srednje razburljiv triler je precej skop z akcijskimi spopadi in ne doseže pričakovanj prvega združenega nastopa Ramba in Komandosa. A kar filmu zmanjka na tem področju, nadomesti z neposrednimi političnimi sporočili.Celovečerni avtobiografski dokumentarec o času, ki ga je Maja Weiss (Varuh meje, Cesta bratstva in enotnosti) živela in zabeležila v svojih filmih v pol stoletja svojega življenja. Svoj prvi film je Maja Wiess posnela leta 1984 na AGRFT, prvo kamero pa si je kupila leta 1987 za prvi honorar, ki ga je zaslužila kot tajnica režije.My Way 50 ponuja pogled na režiserkino lastno delo, je njen kritični odziv na dogodke polpretekle zgodovine od Titove smrti leta 1980 do današnjih dni, ko je svet ujet v terorizem, begunske krize in brezposelnost. »Idejo za filmski selfie mi je dal urednik na televiziji, potem ko je zavrnil moje druge projekte,« je povedala režiserka.Danny je policijski strokovnjak za pogajanja. Ko nekega dne njegovega kolega, ki je imel dokaze o goljufijah na oddelku, nekdo umori, osumijo Dannyja. Obupan se loti tistega, kar pač zna – vzame talce in na pogajanjih zahteva Sabiana, edinega, ki mu lahko zaupa.Po začetnem zapletu film s svojim tempom prestavi v višjo prestavo in tam ostane vse do svojega konca. Scenarij sicer ni vrhunec izvirnosti, a zaradi odlične izvedbe Samuela L. Jacksona in Kevina Spaceyja to skoraj ni opazno.