TV namigi: Najboljši profil, Večna najstnica, Ko izgubiš vse

Sreda, 15. julija

Claire Millaud, petdesetletna ločena profesorica, na Facebooku ustvari izmišljen profil štiriindvajsetletnice, ki se imenuje Clara. Izkaže se, da Claire ni v najboljšem obdobju, saj profil uporabi, da bi vohunila za svojim ljubimcem Ludom, ki mu ne zaupa niti ne verjame vanj. Toda zgodi se, da se Alex, Ludov prijatelj, takoj zagleda v Clarin profil. Tudi Claire ne ostane ravnodušna, saj jo vznemiri nov pristop, nova realnost, v kateri se izmenjujeta resničnost in privid. Kmalu se tudi sama noro zaljubi vanj.Ne posebej subtilen portret sodobne diskriminacije starejših.Megan je izobražena, a brezposelna 28-letnica, ki ne najde pravega poslanstva. Na srednješolskem srečanju spozna, kako malo se je njeno življenje spremenilo od mature. A ko jo njen dolgoletni fant Anthony nenadoma zaprosi, jo zgrabi panika. Izkoristi priložnost, si izmisli primeren izgovor in se za teden dni skrije pri svoji novi prijateljici, 16-letni najstnici Anniki, in njenem očetu Craigu.Keira Knightley je vlogo Megan sprejela, ker jo je navdušil scenarij: »Ko odrasteš, se od tebe pričakuje, da si našel vse odgovore, in precej grozljivo je, ko se zaveš, da si še vedno izgubljen. Doslej še nisem videla filma, ki bi zgodbo gradil s te perspektive.«Trpka, realistično prikazana sodna bitka za skrbništvo nad mladoletnim sinom razkriva ozadje in posledice čustvene zlorabe in nasilja v družini.Miriam in Antoine sta se nedavno ločila in čaka ju sodna določitev skrbništva nad mladoletnim sinom Julienom. Medtem ko Miriam trdi, da deljeno skrbništvo zaradi moževega nasilnega vedenja ni primerno, se on trudi dokazati, da se mu godi krivica, čustveno razpeti Julien pa nemočno opazuje razplet ...