TV namigi: Najglasnejši glas, Velike osebnosti in Tamponi

Četrtek, 2. julija

V sodobni, nenehno spreminjajoči se medijski krajini celo po smrti ni nihče glasnejši kot Roger Ailes, človek, ki je v televizijsko krajino prinesel Fox News in ga oblikoval v silo, ki je nepovratno spremenila dialog z najvišjimi vejami oblasti. Da bi razumeli dogodke, ki so v ZDA vodili k vzponu sodobne republikanske stranke, moramo razumeti tega moža.Pripoved se osredotoča na zadnje desetletje, v katerem je Ailes postal dejanski strankarski voditelj iz ozadja. Serija se dotika tudi pomembnih dogodkov v njegovem življenju, med drugim obtožb o spolnem nadlegovanju.Britanska dokumentarna serija predstavlja dosežke in življenjske poti izjemnih ljudi, ki so v preteklosti premikali meje mogočega in sooblikovali današnji svet.V prvem delu serije srečamo štiri svetovne voditelje: britanska premierja Winstona Churchilla in Margaret Thatcher, ki sta vsak po svoje odločilno vplivala na notranjo in zunanjo politiko svoje države in si pri tem nakopala tudi zagrizene nasprotnike, ameriškega predsednika Franklina D. Roosevelta, brez katerega bi bil svet po drugi svetovni vojni precej drugačen; in nazadnje Nelsona Mandelo, prvega temnopoltega predsednika Južne Afrike.Francoska dokumentarna oddaja raziskuje tveganja, povezana z uporabo tamponov. Ženska v življenju uporabi okoli 11 tisoč tamponov, v izdelku pa se pogosto skriva kar deset kemikalij, ki jih med zelo strupene prišteva tudi Mednarodna zdravstvena organizacija.Avtorji dokumentarne oddaje obiščejo ZDA, Nizozemsko, Francijo in Belgijo ter se srečajo z znanstveniki, ki raziskujejo nevarnost toksičnega šoka, in ženskami, ki jih je uporaba tamponov skoraj stala življenja.