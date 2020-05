TV namigi: Najine prve počitnice, Kaj pričakovati, ko pričakuješ in 2Cellos

Sreda, 6. maja

Najine prve počitnice: TVS 1 ob 20.05

Kaj pričakovati, ko pričakuješ: Planet TV ob 20.00

Kaj pričakovati, ko pričakuješ FOTO: Press Release

2Cellos 2obraza: TVS 2 ob 20.00

2Cellos FOTO: Stephan Lupino/Press Release

Marion in Ben, tridesetletnika, se spoznata prek spletne aplikacije Tinder. To je pa tudi vse, kar imata skupnega. A začetna privlačnost med njima je izrazita, zato se že naslednje jutro po prvem srečanju odločita za skupne počitnice kljub svarilom okolice in prijateljev. Njuna destinacija je Bolgarija, nekako »na pol poti« med Bejrutom, kamor si želi Marion, in Biarritzem, kamor hoče Ben. Brez načrta se poženeta v skupno avanturo, ki se izkaže za vse kaj drugega kot idealno ljubezensko počitnikovanje …Še ena peresno lahka, a očarljiva francoska komedija.Petim parom se z napovedanim prihodom dojenčka življenje obrne na glavo. Zvezdnika Jules in Evan ugotovita, da nosečnost ne gre najbolje v njun slog življenja. Wendy je nesrečna, ker izgublja nadzor nad telesom in čustvi. Njen mož Gary se boji, da bo slabši od očeta, ki pričakuje dojenčka z mlado ženo. Fotografinja Holly bi rada posvojila otroka, a mož Alex ni prepričan, da si to želi.Filmu je mogoče očitati pretirano poenostavitev nosečnosti, a zgodbe so zanimivo prepletene in junaki dovolj zanimivi, da pritegne.Luka Šulič in Stjepan Hauser, klasična glasbenika z akademsko izobrazbo, na svojih koncertih z izvedbami klasične glasbe in priredbami pop, rock in filmskih uspešnic združujeta ljubitelje različnih glasbenih svetov. Ob slavi in včasih kaotičnem urniku sta neprestano razpeta med svetovnim uspehom in iskanjem ter ohranjanjem notranjega miru.Ekipi TVS sta dovolila ekskluziven vpogled v oba svetova.