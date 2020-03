TV namigi: Najini mostovi, Milijonar in Severna Koreja

Ponedeljek, 2. marca

Najini mostovi: Pop TV ob 20.00

Milijonar: Planet TV ob 20.00

Milijonar. Foto Planet TV

Severna Koreja in ZDA – šopirjenje z jedrskim orožjem: TVS 2 ob 21.45

Severna Koreja in ZDA - šopirjenje z jedrskim orožjem. Foto TVS

Ljubezenska zgodba nove slovenske serije Najini mostovi je postavljena med slikovita pobočja očarljive Vipavske doline. Glavni lik serije Kristjan Bevk, zdravnik splošne prakse, se po dolgih letih odsotnosti vrne v domači kraj.Kristjan je po odhodu od doma pustil vrsto odprtih vprašanj. Med drugim tudi nerazčiščen odnos s svojo veliko ljubeznijo, Moniko Furlan, ki se je po njegovem odhodu poročila z njegovim bratom Robertom. Skrivnosti, ki tlijo pod številnimi vipavskimi izviri, je še več in korak za korakom bodo počasi prodirale na plan, nekaterim rušile, drugim gradile mostove prepletenih medosebnih odnosov.Na spored se vrača legendarni televizijski kviz Milijonar, ki že 20 let ustvarja bogataše po vsem svetu. Še vedno prinaša znan format petnajstih vprašanj, na katera morajo tekmovalci pravilno odgovoriti na poti do končne nagrade.S tretjo sezono bo voditeljski stolček namesto Slavka Bobovnika prevzel pronicljivi Jure Godler, ki je tudi sam velik ljubitelj kviza, pa tudi sicer bo oddaja doživela nekaj sprememb. Med drugim se bo malce spremenila nagradna lestvica, novost pa bo tudi nova oblika pomoči, pomoč voditelja. Tekmovalec jo bo lahko uporabil, če bo menil, da bi voditelj utegnil vedeti odgovor na postavljeno vprašanje.Dokumentarna oddaja prikazuje šest desetletij bolj ali manj naraščajoče napetosti med Združenimi državami Amerike in Severno Korejo, njuno merjenje mišic z razvojem jedrskega orožja in pripravljenostjo na predsednikov pritisk zloglasnega gumba. Predvsem spoznamo natančno načrtovani severnokorejski razvoj jedrske oborožitve, ki se vleče že tretjo generacijo, ter Kim Jong Una kot v resnici le doslednega naslednika komunistične dinastije.