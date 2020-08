TV namigi: Najlepše darilo, Legenda o Tarzanu in Kdo bo koga

Sobota, 1. avgusta

Najlepše darilo: TV SLO 1 ob 20.00



Legenda o Tarzanu: POP TV ob 20.00



Kdo bo koga: Kanal A ob 20.00

Senna je modna oblikovalka, ki še ni obupala nad princem na belem konju, čeprav se bliža petdesetim. Vsako leto ji za rojstni dan podobno želi tudi mati, ki ji vedno podari kos dragocenega kitajskega porcelana. Do poroke se bo že nabral ves čajni servis … Sodelavka Senni ob 46. rojstnem dnevu pripravi srečanje s privlačnim odvetnikom Adamom. A Senna naredi napako, in Adam predčasno odide z zabave. Na Sennin naslednji rojstni dan se spet srečata ...Čeprav je Sharon Stone nadvse očarljiva, je film precej površen in neprepričljiv.Postavni Tarzan je po srečanju s srčno izbranko Jane zapustil divjino in se vrnil v Veliko Britanijo, kjer je prevzel vlogo uglednega aristokrata. Ko ga zaprosijo, naj se vrne v Kongo kot trgovski odposlanec, ne sluti, da je zakorakal v spletko pohlepnega in maščevalnega belgijskega oficirja Leona. Ko se v smrtni nevarnosti znajde tudi Jane, mora Tarzan v sebi najti svoje divje korenine ...Tarzan je film, poln osupljivih akcijskih scen, s hitrim tempom dogajanja in predvidljivostjo, ki jo bodo znali ceniti oboževalci starejših filmov o Tarzanu.Gangster Chili Palmer se želi spreobrniti. Za zadnjo nalogo mora izterjati Harryja, filmskega producenta, ki ima v rokah scenarij za oskarja, če bi le v filmu zaigral samovšečni igralec Martin. Chili se zaplete v filmsko industrijo in sumljive posle.Film, posnet po uspešnici Elmorja Leonarda, je zabavna satira, ki hollywoodski filmski cirkus postavlja ob bok podzemnemu svetu kriminala. Zvest literarni predlogi, film poka po šivih od izvirnega uličnega izrazoslovja, ki ga prepričljivo ponotranji zvezdniška zasedba.