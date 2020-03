FOTO:TV namigi: Najsrečnejši dan Ollija Mäkija, Adijo, lakota, Od blizu in Razkrivanje čarovnic

Torek, 3. marca





Najsrečnejši dan Ollija Mäkija: TVS 2 ob 21.50

Adijo, lakota: TVS 2 ob 20.00

Od blizu: Ana Soklič: TVS 2 ob 20.55

Razkrivanje čarovnic: Fox Life ob 20.00

Film, ki ga je navdihnila resnična zgodba znanega finskega boksarja, se izogne vsem klišejem športnega filma in namesto tega ponudi toplo, duhovito in neizmerno romantično odo ljubezni.Finski boksar Olli Mäki se leta 1962 pripravlja na tekmo za naziv svetovnega prvaka v peresno lahki kategoriji. Nadarjeni, a skromni mladenič iz malega mesta nenadoma postane veliki up svoje dežele in naenkrat so vse oči uprte vanj. Vse, kar mora storiti, je izgubiti nekaj kilogramov in se osredotočiti na boj. A tu je le ena težava: Olli se je ravno zaljubil.Mlada Amsterdamčana se pogovarjata o gensko spremenjenih organizmih. Karsten o stvari sicer ne ve kaj dosti, a je vseeno prepričan, da ti škodujejo zdravju in so v resnici orožje v rokah agrokemičnih podjetij, ki si želijo svojega monopola v kmetijstvu in pri pridelavi hrane.Hidde, znanstvenik, mu skuša pojasniti, da je to tehnologijo mogoče uporabljati trajnostno, in da lahko gensko spremenjeni organizmi v resnici blažijo svetovno lakoto in revščino.Od blizu bomo spoznali glasbenico, ki je s svojim temnim specifičnim glasom in nenavadno močno prezenco na letošnji Emi prepričala tako žirijo kot občinstvo. Ko jo gledaš na odru, se zdi, da glasba prežema vsak del njenega telesa.Kdo je torej skrivnostna ženska, ki je v zahvalnem govoru na Emi omenila Jezusa, glasbenica, ki je lani na valentinovo nastopila pred princem Albertom v Monte Carlu, ženska, ki pravi, da nosimo v sebi temo in svetlobo?Po uspešni knjižni seriji Deborah Harkness je nastala sodobna ljubezenska zgodba, ki se odvija sredi akademskega življenja univerze v Oxfordu – v vzporedni resničnosti, kjer čarovnice, vampirji in demoni živijo in delajo med ljudmi, ne da bi ti kar koli slutili.Teresa Palmer upodobi briljantno zgodovinarko in čarovnico Diano Bishop, ki se noče sprijazniti z usojeno čarovniško dediščino. Odkritje začaranega rokopisa Ashmole 782 v univerzitetni knjižnici Bodleian jo pahne v osrčje nevarnega sveta – kjer spozna skrivnostnega genetika Matthewa Clairmonta (Matthew Goode), ki pa je vampir. In tem čarovnice nikdar ne smejo zaupati ...