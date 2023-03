TV namigi: Narejeno za merjenje ljudi, Zeleni škandal in Preboj

Torek, 14. marca

Narejeno za merjenje ljudi (Premiera): TV SLO 1 ob 20.40

Made to Measure. Nem., 2021. Režija: Hans Block. Dok. odd. 60 min.

Ali je mogoče ustvariti dvojnika osebe zgolj na podlagi njenih spletnih podatkov?

Dokumentarna oddaja pripoveduje o poskusu, za katerega je bilo rekonstruiranih in posnetih pet let življenja osebe, ki se na koncu poskusa sreča s svojo podatkovno dvojnico. To dokazuje, da že spletni podatki zadostujejo za prepoznavanje interesov, osebnostnih značilnosti, mnenj in misli posameznika ter da je na podlagi teh podatkov mogoče predvideti vedenje ljudi ali celo manipulirati z njimi. Toda algoritme in umetno inteligenco bi lahko uporabili tudi za pomoč ljudem v stiski.

Zeleni škandal (Premiera): TV SLO 2 ob 19.55

Panorama: The Green Energy Scandal Exposed. VB, 2022. Režija: Tim Robinson. Dok. odd. 30 min.

Zeleni škandal. Foto TVS

Angleško podjetje Drax upravlja največjo elektrarno na pelete v Veliki Britaniji, in ker peleti veljajo za podnebno sprejemljivo gorivo za doseganje ogljične nevtralnosti, od države prejema tudi milijarde funtov ekoloških subvencij. Podjetje trdi, da za izdelavo peletov uporablja le neuporaben les, žagovino in lesne odpadke, toda BBC-jeva preiskava je pokazala, da to ne drži.

Izkazalo se je, da Drax v Kanadi seka drevje v nedotaknjenem gozdu in kakovosten les predeluje v pelete, ki jih nato pokuri za delovanje svoje elektrarne v Veliki Britaniji.

Preboj: TV SLO 2 ob 22.55

Vikendova ocena: 2 (od 5)

Slo., 2019. Režija: Dejan Babosek. Igrajo: Domen Valič, Jernej Gašperin, Ana Spik, Lovro Zafred, Denys Bilash. Vojna drama. 95 min.

Marec 1945. V težki zimi se je na visokogorsko planoto Menina umaknila brigada 500 partizanov, ki jih je v dolinah obkolila divizija SS z 12.000 vojaki. V zavetju gozdov si v snegu uredijo zasilna bivališča, vendar so borci izčrpani, sestradani, prezebli, podhranjeni in moralno na tleh. Komandant Franc Sever Franta se znajde pred nemogočo nalogo, ko mora iz neprepustnega obroča rešiti svoje borce.

Film, ki ga je sofinancirala Zveza združenj borcev za vrednote NOB, je standardna žanrska vaja, ki nagovarja znano publiko, ne kaže pa ambicij, da bi poskusil pritegniti še koga drugega.