TV namigi: Narod, ki se enako odločno kot s puško bori s knjigo v roki ...

Državna proslava ob dnevu upora proti okupatorju: TV SLO 1 ob 19.55

Slo., 2024. Režija: Tomaž Letnar. Prenos. 70 min.

Državna proslava bo v športni dvorani Osnovne šole Mirana Jarca v Črnomlju. Scenarist in režiser prireditve Tomaž Letnar je slovesnost zasnoval tako, da njeno idejo najbolje povzema izjava člana zavezniške misije v Beli krajini, ameriškega častnika Georgea Wuchinicha: »Narod, ki se enako odločno kot s puško bori s knjigo v roki, ne more biti premagan.« V Črnomlju je bilo namreč ustanovljeno Slovensko narodno gledališče, v katerem so uprizarjali številna besedila iz slovenske in svetovne dramske zakladnice ter tako potrdili pomen visoke kulture za narodno zavest v boju proti okupatorju.

Poleg uveljavljenih dramskih igralcev – Saše Pavlin Stošić, Klemena Janežiča, Branka Jordana in Valterja Dragana – bodo v predstavi nastopili vrhunski baletni plesalci v koreografiji Lukasa Zuschlaga ter Orkester slovenske vojske pod vodstvom Mitje Dragoliča s pevkami Karin Zemljič, Sašo Brezovšek in Katjo Sever Kržič. Avtentično vzdušje Bele krajine bodo z glasbo in plesom ustvarili odlični glasbeni in plesni sestavi iz lokalnega okolja.

Slavnostni govornik bo predsednik Državnega sveta Marko Lotrič.

Pasolinijeva klasika V Kinoteki bo ob 23.05 na TV SLO 1 na sporedu tudi film Piera Paola Pasolinija Evangelij po Mateju.

Deček v črtasti pižami: Pop TV ob 21.15

Vikendova ocena: 3 (od 5)​

The Boy in the Striped Pajamas. ZDA/VB, 2008. Režija: Mark Herman. Igrajo: Asa Butterfield, David Thewlis, Vera Farmiga, Amber Beattie, Jack Scanlon, David Hayman. Drama. 110 min.

Holokavst je ena največjih tragedij v zgodovini človeštva, in zgodba, nastala po istoimenskem romanu, ki je preveden tudi v slovenščino, je malo drugačen pogled na to tragedijo. Predstavljena je namreč skozi oči naivnega osemletnika, čigar oče je poveljnik koncentracijskega taborišča, le da deček zmotno meni, da gre v resnici za veliko kmetijo.

Bruno (Asa Butterfield) se z oficirskim očetom (David Thewlis), mamo (Vera Farmiga) in starejšo sestro (Amber Beattie) preseli iz Berlina v neposredno bližino Auschwitza. Bruno se loti raziskovanja in najde žičnato ograjo, na drugi strani pa zagleda »dečka v črtasti pižami«, s katerim se hitro spoprijatelji. Toda sčasoma je Bruno priča vedno bolj zaskrbljujočim prizorom, ki se ne skladajo s tem, kar so mu o Judih in taborišču povedali starši.

Po izidu knjige in filma je muzej Auszchwitz izpostavil, da film ni primerno gradivo za »poučevanje« o holokavstu, saj po eni strani daje napačen vtis, češ da »navadni« Nemci niso imeli pojma o grozotah holokavsta in hkrati zbuja empatijo do nacistov, ki naj ne bi bili krivi za položaj, v katerem so se znašli. Po tem so take kritike doživela še mnoga druga podobna dela, med drugim tudi uspešnica Tetovator iz Auschwitza, ki bo leto maja prišla na spored kot 6-delna miniserija.

Športni namig V noči na soboto je na vrsti tretja tekma končnice lige NBA med Dallas Mavericks in Los Angeles Clippers. Prenos je ob 2.00 na Areni 1. Trenutno je izid v tekmah 1 proti 1.