TV namigi: Nasledstvo, Popolni spomin in Korejska vojna

Ponedeljek, 27. marca

Nasledstvo (Premeira): HBO ob 3.00 in 20.50

Succession. ZDA, 2023. 4. sezona. 1/10. Režija: Mark Mylod. Igrajo: Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen. TV-serija. 65 min.

Na spored prihaja zadnja sezona serije, ki je doslej prejela 13 emmyjev in pet zlatih globusov.

V novi sezoni se bliža prodaja medijskega konglomerata Waystar Royco tehnološkemu vizionarju Lukasu Matssonu (Alexander Skarsgård). Možnost tega pretresa sproža eksistencialni strah in razdor v družini Roy, saj vsi razmišljajo, kako se bodo njihova življenja spremenila, potem ko bo posel sklenjen. Sledi boj za oblast, ko družina razmišlja o prihodnosti, v kateri bo njihova kulturna in politična moč občutno okrnjena.

Popolni spomin: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Total Recall. ZDA, 1990. Režija: Paul Verhoeven. Igrajo: Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone, Ronny Cox, Michael Ironside. Akc. film. 140 min.

Doug Quaid (Schwarzenegger) nekje v prihodnosti z ženo Lori (Stone) živi prijetno zakonsko življenje. Toda vsako noč sanja o koloniji na Marsu in zato se odpravi na potovalno agencijo, kjer ti v možgane vsadijo spomin na počitnice, ki jih nisi nikoli doživel. Kot tajni agent si izbere potovanje na Mars.

Arnold Schwarzenegger nikoli ni slovel po svojih igralskih sposobnostih, a kultni režiser Paul Verhoeven tokrat iz njega iztisne največ. Ko je film prišel na platna, je že minilo kar nekaj let od ZF-filma, v katerem bistvo niso pošasti ali vesoljske ladje.

Korejska vojna: Pozabljena vojna: TV SLO 2 ob 23.45

Korea: The Never-Ending War. ZDA, 2019. 1/2. Dok. film. 60 min.

Koprodukcijska dokumentarna serija v dveh delih razišče zgodovinsko razdelitev korejskega polotoka, ameriške in ruske interese, surovo vojno in seveda vzpon severnokorejske diktature ter posledice, ki krojijo tudi naš vsakdan. 25. junija 2020 je minilo 70 let od začetka vojne. Čeprav je bilo v njej na milijone žrtev in se pravzaprav ni nikoli zares končala, ostaja nekoliko pozabljena.

Ob nedavnem odprtju ruskih, ameriških, kitajskih in južnokorejskih arhivov pa so postali dostopni novi podatki, tudi na stotine fotografij in celo barvnih posnetkov, ki osvetljujejo to korejsko in svetovno tragedijo.