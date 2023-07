TV namigi: Navodila niso priložena, Pompejski živi mrtveci in Hammerjevi

Četrtek, 27. julija

Navodila niso priložena: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

No se aceptan devoluciones. Meh., 2013. Režija: Eugenio Derbez. Igrajo: Andrés Vázquez, Hugo Stiglitz, Eugenio Derbez, Leia Freitas, Ángela Moreno. Kom. 140 min.

Valentin je zapeljivec iz Acapulca, ki preži na avantur željne turistke. Nekega dne se na njegovih vratih pojavi Julie, privlačna Američanka, mu porine v roko hčerko po imenu Maggie, vzame deset dolarjev za taksi in – izgine. Valentin je sprva osupel in skuša otroka vrniti, sčasoma pa se privadi na vlogo očeta in z Maggie se močno zbližata. Potem pa na njuna vrata potrka Julie ...

Režijski prvenec moža, ki mu pravijo mehiški Jim Carrey, se iz začetne komedije prelevi v dramo, ki se bo marsikomu zdela formulaična. Je pa mala Loreto Peralta odlična v vlogi Maggie.

Pompejski živi mrtveci: TV SLO 1 ob 22.35

Les morts-vivants de Pompéi. Kopr., 2018. Režija: Marcello Adamo. Dok. odd. 55 min.

Pompejski živi mrtveci. Foto TVS

Leta 79 je po potresu izbruhnil vulkan Vezuv in v manj kot 24 urah pod seboj pokopal mesto Pompeji. Ljudje so umrli zaradi neznosne vročine, nato pa jih je pokrila debela plast lave in pepela in jih ohranila v trenutku njihove smrti.

Mavčni odlitki žrtev katastrofe v antičnih Pompejih so izjemni arheološki pričevalci tragičnih posledic vulkanskega izbruha Vezuva, a je številne že močno načel zob časa. Z uporabo najsodobnejše tehnologije jih ekipa strokovnjakov poskuša obnoviti in s primernim spoštovanjem – gre namreč za ostanke ljudi – obuditi njihove zgodbe.

Hammerjevi: HBO ob 23.40

House of Hammer. ZDA, 2022. Režija: Elli Hakami, Julian P. Hobbs. 1/3. Dok. serija. 65 min.

Hammerjevi. Foto HBO

Pretresljiv hollywoodski škandal razbije popolno pročelje družine Hammer. Od obtožb o posilstvu, uperjenih proti igralcu Armieju Hammerju, do dolgoletnih prevar s strani njegovega pradedka – naposled pridejo na dan temne skrivnosti družine. Igralec Armie Hammer izgubi prestol popolnega zlatega dečka Hollywooda in se čez noč sooči z obtožbami o posilstvu. Poročila iz prve roke tistih, ki osramočenega igralca dobro poznajo, podrobno opisujejo njegovo temno plat.