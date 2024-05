TV namigi: nazadnje so v Ljubljani zažgali Anico, Luka gre po finale ...

Torek, 28. maja

Zgodbe s prepiha: Čarovnica (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2024. Režija: Urban Zorko. 1/6. Dok. serija. 55 min.

Dokumentarna serija Zgodbe s prepiha želi na svež in moderen način predstaviti dogodke iz preteklosti slovenske zgodovine – stran od suhoparnega učbeniškega zgodovinopisja, toda z veliko mero pozornosti na dejstva.

Prvi del pripoveduje zgodbo o »zadnji čarovnici, sežgani na grmadi v Ljubljani«. O Anici Gorjup, obtoženi čarovništva, ni veliko znanega. O njenem obstoju lahko sklepamo iz zapisa rablja iz 18. stoletja, v katerem je natančno opisano, kako so jo mučili in pozneje usmrtili. S sogovorniki se bodo sprehodili po srednjeveški Ljubljani in se pogovarjali o zgodovini čarovniških procesov ter obenem razmišljali, kakšna oseba je morda bila Anica Gorjup v resnici.

Kraljica smeha (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Comedy Queen. Šved., 2022. Režija: Sanna Lenken. Igrajo: Sigrid Johnson, Oscar Töringe, Frida Beckman, Ellen Taure, Iggy Malmborg. Drama. 95 min.

Kraljica smeha. Foto TVS

Dvanajstletna Sasha noče jokati za nedavno preminulo materjo, temveč si raje naredi seznam za preživetje, seznam za to, kako bo premagala žalost in pregnala temo iz svojega življenja – na njem je tudi cilj, da mora postati kraljica smeha. »Hočem postati kraljica smeha. Moj očka ves čas joče, rada bi ga videla, kako se spet smeje,« zapiše pod številko štiri na svojem seznamu mala Sasha. Pri tem ima veliko podporo strica, ki vodi stand-up klub, ter dolgoletne prijateljice Marte in novega prijatelja Johna. Uspe se ji prebiti na oder ...

Film o odraščanju, izgubi bližnjih in žalovanju je zelo ganljiv in odlično odigran. Posebej mlada Sigrid Johnson v vlogi Sashe je prepričljiva v prikazu celotne palete čustev, ki jih doživlja najstniška deklica. Na festivalu v Berlinu leta 2022 je film prejel kristalnega medveda za najboljši film, posnet o otrocih.

Tuji premieri FBI: Najbolj iskani: Star Crime ob 22.00 V seriji gledalci spremljajo FBI-jevo enoto za ubežnike, elitno skupino, ki neumorno lovi zločince na seznamu najbolj iskanih. V prvem delu pete sezone se ekipa odpravi v Virginijo s svojo najnovejšo članico Nino Chase, ki je nadomestila prejšnjo članico, Kristin Gaines.

Izbrisano: Nebeli junaki druge svetovne vojne: Serija v produkciji in s komentarjem Idrisa Elbe, katerega ded se je boril v vojni, odkriva izgubljeno zapuščino nebelih vojakov v 2. svetovni vojni. Prva epizoda je posvečena junaku Pearl Harborja.

Košarka (M): Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves: Arena 1 ob 2.30

NBA 2023/24. Konferenčni finale, 4. tekma. Prenos.

Luka Dončić in Kyrie Irving sta bila najbolj zaslužna za še tretjo zmago Dallasa. Foto Cooper Neill/Afp

Potem ko je ekipa Luke Dončića, Dallas Mavericks, najprej dvakrat premagala »volkove iz Minnesote« na njihovem domačem terenu, so zdaj prevladali tudi v Teksasu. Z devetimi točkami razlike so povedli serijo v tekmah na 3: 0 in prišli na prag velikanskega uspeha, uvrstitve v finale NBA. V zgodovini NBA je bilo že več kot 150 ekip, ki so v končnici povedle s 3 proti 0 in niti ena od njih potem drugi ekipi ni dovolila končne zmage.