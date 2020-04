TV namigi: Ne bom več luzerka, Cankar in Tumbledown

Sreda, 15. aprila





Ne bom več luzerka: TVS 1 ob 20.00

Matura 2020: Cankar: TVS 2 ob 20.55

Matura 2020: Cankar Foto Tvs

Tumbledown: Kino ob 20.00

Špela ima diplomo iz umetnostne zgodovine, prekarno službo in fanta, ki sprejme službo v San Franciscu. Obetavna prihodnost se izkaže za iluzijo, ko se je prisiljena preseliti k staršem (in babici) ter si poiskati delo prek sposojene študentske napotnice.Čeprav slovenski, to ni film o depresiji »izgubljene generacije«, temveč o energiji in volji, ki sta potrebni za spremembe. Ne bom več luzerka je generacijski film in ravno tako, kot je pred 20 leti film V leru mladim sporočal, da so takšni tudi oni, bi se lahko njihovi nasledniki po ogledu tega filma odločili, da ne želijo biti »luzerji«.Film odpira vprašanje, kako se je izoblikoval mit o Ivanu Cankarju. Prepričani smo, da smo o Cankarju v tem času izvedeli vse, a njegovo delo v resnici le površno poznamo.V dokumentarnem delu filma poznavalci razkrivajo prezrte plati pisateljevega dela, v igranem delu pa spremljamo njegovo ustvarjalno pot. Zgodba se začne novembra 1899 na Dunaju. Od tam gre Cankar v Sarajevo, kjer obišče brata Karla in je gost nadškofa Josipa Stadlerja. Tam napiše Hlapce. Naslednja leta živi na ljubljanskem Rožniku ...Film je bil zamišljen kot igrani film s pojasnili. Tako skoraj polovico filma predstavljajo dialoški igrani in nekaj animiranih prizorov.Hannah skuša preboleti smrt moža, katerega glasbena slava pritegne tudi zanimanje prodornega newyorškega pisatelja Andrewa. Hannah sprva ne želi sodelovati z vsiljivim tujcem, toda naposled se odloči o možu napisati biografijo, pri tem pa bi ji s svojimi izkušnjami lahko pomagal prav Andrew.Povabi ga v domače, podeželsko mesto in počasi začne z njim deliti svoje življenjske skrivnosti, ob tem pa se nevede tudi sama znajde na počasni in boleči, toda neizogibno nujni poti soočanja s čustvi izgube in iskanja novega življenjskega smisla.