TV namigi: Neboa, Stekleni grad in Uspeh

Petek, 11. septembra

Neboa: TV SLO 2 ob 20.00







Stekleni grad: TV SLO 2 ob 21.10

Uspeh: HBO ob 20.00

Španska kriminalna serija se dogaja leta 2019 na otoku Néboa, kjer vsako leto organizirajo karneval, ki se ga vedno udeleži veliko ljudi. Prvo noč karnevala najdejo truplo skoraj polnoletne Ane. Na enak način in na enakem mestu so se umori zgodili že leta 1919 in 1989. Tudi takrat so imele žrtve na obrazu masko volčje glave, na vratu pa ureznine.Domačini verjamejo legendi, da je storilec Urko, moški z volčjo glavo, vklenjen v verige, ki se dvigne iz morja in žrtev odnese s seboj. Zahtevni primer preiskujeta Monika Ortiz, ki je na otok prišla s celine, in domačinka Carmela Suoto.Mlada Jeannette, hči alkoholika in ekscentrične umetnice, odrašča v izrazito disfunkcionalni družini, zaradi katere se v obdobju, ko bi morala uživati v otroštvu, spopada z nenehnimi selitvami, pretresi in revščino. Oskarjevka Brie Larson je oživila izjemno odmevne spomine novinarke Jeannette Walls o odraščanju v neobičajni družini, ki jo je determinirala divja narava disfunkcionalnega očeta.Kronika ekscentrične, trdno povezane družine je osupljiva zgodba o brezpogojni ljubezni.Brezposelni Kiki je tik pred tem, da njegovo družino vržejo iz stanovanja. Njihovo edino upanje je bančnica, ki mora še danes oddati vlogo zanje. Vinka se pelje v službo, ko se na mostu nekdo zaleti vanjo. Ko stopi ven, jo voznik brez besed brutalno napade. Arhitekt Haris je tik pred predstavitvijo velikega projekta, a kar naenkrat uniči vse skice in pošlje domov vse svoje uslužbence. Najstnica Blanka zaloti svojega fanta z drugim dekletom. Četverica niti sluti ne, da bo njihovo srečanje na parkirišču pred zagrebškim blokom njihove usode prepletlo v vrtinec skrivnosti in nasilja.Čeprav je mesto dogajanja Zagreb, je Uspeh univerzalna zgodba, v kateri skozi ljubezen, delo, družino, negotovost in zločin preiskujemo trenutno prevladujoče občutke frustracije v vsakdanu navadnega človeka v regiji in širše.