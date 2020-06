TV namigi: Nedolžen, Lolo in Salvador

Petek, 5. junija



Nedolžen: TVS 2 ob 20.00



Lolo: TVS 2 ob 20.50

Lolo Foto Tvs



Salvador: TVS 1 ob 22.50

Salvador Foto Press

Potem ko je v zaporu preživel sedem let, se David Collins znajde na svobodi. Obsojen je bil za umor žene Tare, a sodba je zdaj padla, ker so bili forenzični dokazi kompromitirani. Razveljavitev sodbe spravi v obup Tarino sestro Alice, ki je na sodišču pričala proti Davidu in je po smrti sestre in njegovi obsodbi prevzela skrbništvo nad njunima dvema otrokoma. A policija znova odpre preiskavo in na dan začnejo prihajati temne skrivnosti ...Serija, katere osrednje vprašanje je, ali je David res nedolžen, morda ni najbolj izvirna – ne v sami zgodbi ne v slogu izvedbe – a je dovolj strnjena in dobro odigrana, da je vredna ogleda.Violette je Parižanka v srednjih letih, mama samohranilka, deloholičarka s kariero v modni industriji. Na počitnicah ob Atlantiku spozna Jean-Renéja, čudaškega, a prisrčnega računalničarja. Zaljubita se in Jean-René se preseli k njej v Pariz. Tam pa naleti na Violettinega najstniškega sina Loloja, samozvanega umetnika, ki se ne namerava kar tako odpovedati svojemu prestolu. Mamino srce (… in kreditna kartica) sta vendar samo njegova. Skuje nesramen načrt, s katerim poskusi maminega ljubimca poslovno uničiti.Hitropotezna farsa je šesti režijski projekt francoske igralke Julie Delpy, ki pa je bila tokrat s svojimi šalami le napol uspešna.Rick Boyle, pustolovski fotoreporter, je brez prebite pare, zato se z avtom in prijateljem Dr. Rockom odpravi v rajski Salvador, kjer živi njegovo dekle Maria. Mimogrede pa namerava poslikati dogajanje v vojaški diktaturi. A rajsko destinacijo mesari eden najhujših genocidov v zgodovini.Salvador je pretresljiv triler, ki brez olepševanja obravnava politično krizo in kritično oriše cinizem zahoda do dogajanja v manj razvitih »rajskih« državah. Gre za prvi večji film Oliverja Stona.