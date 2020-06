TV namigi: Neločljiva prijatelja in Prijatelja ter Deklina zgodba

Sobota, 27. junija

Neločljiva prijatelja: TV SLO 1 ob 20.05



Prijatelja: Planet TV ob 21.25

tvspored-service VIKEND - Intouchables - Prijatelja Foto Tvspored-service Tvspored-service



Deklina zgodba: TV SLO 1 ob 22.20

Argentinska predelava francoskega filma Prijatelja iz leta 2011 (ki si ga lahko takoj po pričujočem filmu ogledate na Planet TV) o tetraplegiku in njegovem netipičnem skrbniku, ki nepričakovano postaneta najboljša prijatelja, ne zaostaja za izvirnikom, ampak doda še malo argentinskega šarma.Življenji premožnega poslovneža Felipeja in revnega fičfiriča Tita ne bi mogli biti bolj različni, a usoda preplete njuni poti. Tetraplegik Felipe išče negovalca in naleti na Tita, ki mu služba v resnici ne leži, ampak denar dobi vnaprej, zato se skuša prikazati v najslabši luči. A Titova spontanost je Felipeju všeč ...Po resničnih dogodkih navdihnjena komična drama o prijateljstvu med premožnim tetraplegikom in revnim temnopoltim priseljencem je navdušila gledalce po vsem svetu. Življenji premožnega Philippa in revnega temnopoltega prestopnika Drissa se ne bi mogli bolj razlikovati: invalidni Philippe išče negovalca in med prijavljenimi kandidati naleti na Drissa. Ta si službe v resnici ne želi, temveč hoče zgolj zadostiti pogojem za prejemanje socialnega nadomestila, zato se poskuša prikazati v najslabši luči.Tretjo sezono serije, ki se dogaja v patriarhalni teokraciji, ki temelji na perverznem razumevanju Stare zaveze, zaznamuje boj glavne junakinje proti režimu Gileada.Emily njen zadnji poveljnik pomaga pobegniti. Marte pa pomagajo pobegniti June in njenemu otroku. Toda June noče oditi brez svoje druge hčerke, Hannah, zato dojenčico Nichole zaupa Emily in se vrne po Hannah k Mackenziejevim. June ujamejo in odpeljejo k Waterfordovima. Waterford je besen, ker se boji za položaj in glavo, Serena pa žalostna in besna, ker je ostala brez otroka ...