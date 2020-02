TV namigi: Nelson Mandela, Temna stran zlata in Makondo

Torek, 11. februarja



Nelson Mandela, borec proti apartheidu: TVS 1 ob 20.45





Temna stran zlata: TVS 2 ob 20.00

The Shadow Of Gold - Temna stran zlata Foto Tvs

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Makondo Foto Tvs

Nelson Mandela, južnoafriški politik in borec za človekove pravice, ostaja tudi danes eden najsvetlejših likov polpretekle zgodovineDokumentarna oddaja razgrinja njegovo življenjsko pot, od prvih začetkov političnega delovanja za rasno enakopravnost v Južni Afriki do njegove izvolitve za prvega temnopoltega južnoafriškega predsednika. O Mandeli spregovorijo poznavalci njegove osebnosti ter časa in okolja, v katerih je deloval. Njihova pričevanja odstirajo tudi manj znane epizode njegovega življenja in dela.Mednarodna raziskava na Kitajskem, v Dubaju, Kongu, Peruju, Kanadi, Veliki Britaniji in v ZDA razkriva ozadja pridobivanja zlata in posledice izkoriščanja te žlahtne kovine na mednarodno gospodarstvo, lokalna, tudi staroselska prebivalstva in okolje.V zadnjih 15. letih se je dejavnost razmahnila bolj kot kdaj koli prej, zlato je postalo celo vodilni izvor nezakonitega napajanja kriminalnih združb in terorističnih organizacij.Ramasan ima za enajstletnika veliko odgovornosti. Skrbeti mora za mamo in mlajši sestri, njegov svet pa se vrti okoli grobe soseske v industrijskem predmestju Dunaja. Njegova mama še preboleva moževo smrt in se še navaja na novo okolje po begu iz Čečenije, zato ji Ramasan, ki že obvlada nemško, pogosto prevaja zadeve o šoli in socialni pomoči. Njegovo življenje se obrne na glavo, ko se v naselje priseli očetov vojni tovariš Isa.Večplastna zgodba nazorno prikaže probleme beguncev – od življenja v azilnem domu prek okorele birokracije, težavne integracije v okolje in novačenja etničnih kriminalnih združb.