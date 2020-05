TV namigi: Neupogljivi, Kraljestvo in Pozabljeno avstralsko otočje

Četrtek, 28. maja

Drugi del trilogije o življenju v postapokaliptičnem Chicagu z novim režiserjem.Potem ko jih razkrinkajo kot Razcepljene – tiste, ki se ne prilegajo definiciji petih družbenih razredov oziroma ločin – se Tris in Štirica znajdeta na begu pred Jeanine, oblastiželjno voditeljico Eruditov. Tris, čeprav je strta in jo kljuva krivda zaradi smrti družine in prijateljev, poskuša odkriti skrivnost, za katero sta bila njena starša pripravljena umreti – skrivnost, ki je tudi razlog, da Jeanine ne izbira ciljev, da bi ujela Tris.Izmišljena zgodba, ki pa so jo navdihnili resnični bombni napadi v Riadu 12. maja 2003, se vrti okrog ekipe agentov FBI, ki skuša pod vodstvom agenta Ronalda Fleuryja raziskati bombni napad na bivališča tujih delavcev v Savdski Arabiji. Savdski ambasador jim je dal za preiskavo na voljo le pet dni, ameriški ambasador pa bi najraje videl, da bi te dni izkoristili za fotografiranje. A Fleury je odločen stvari priti do dna.Čeprav se (še posebej zaradi odlične uvodne sekvence) zdi, da gre za politični film s komentarjem, je v ozadju vendarle tipična akcijska ekstravaganca.Kokosovi otoki so zunanje ozemlje Avstralije v osrčju Indijskega oceana, bližje Šrilanki kot Sydneyju. Izmed 27 otokov le dva stalno poseljujeta med seboj zelo različni si skupnosti – potomci britanskih krščanskih oblastnikov in potomci sužnjev, sunitski muslimani Malajci s Kokosovih otokov, ki so jih pred 150 leti tja privedli kolonizatorji.Dokumentarna oddaja odslikava to nenavadno zgodbo o pretežno ločenem, a vendar miroljubnem sobivanju.