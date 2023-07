TV namigi: Camp Century, Nevarna gnojila in Globus

Torek, 25. julija

Camp Century – hladna vojna pod ledom: TV SLO 2 ob 20.00

Die Stadt unter dem Eis: Kalter Krieg auf Grönland. Nem., 2019. Režija: Peter Bardehle. Dok. odd. 60 min.

Kmalu po drugi svetovni vojni so Združene države Amerike za 100 milijonov dolarjev v zlatu želele od Danske kupiti Grenlandijo. Danska je ponudbo zavrnila, vendar so Američani v času hladne vojne med Zahodom in Vzhodom tam lahko postavili jedrsko vojaško bazo, iz katere bi njihovi cilji v Sovjetski zvezi postali lahka tarča.

Pod arktičnim ledom so Američani zgradili več kot 20 predorov in v njih uredili bivališča za 200 vojakov. Po sedmih letih neuspešnega delovanja so vojaki odšli, za sabo pa, zakopane globoko v ledu, pustili na tone nevarnih odpadkov. Ob današnjih podnebnih spremembah in pospešenem taljenju ledu bi se ta življenjsko ogrožujoča nesnaga jedrskih odpadkov in dizla do leta 2090 lahko preprosto zlila v morje …

Zeleni bojevniki: Nevarna gnojila: TV SLO 1 ob 20.55

Green Warriors: Soil Threat. Fr., 2021. Režija: Martin Boudot. Dok. odd. 25 min.

Večino fosfatnih gnojil, ki jih uporabljajo kmetovalci po vsem svetu, izdelajo v Maroku. Ta država je njihova največja izvoznica, saj ima največja nahajališča fosfatne rude na svetu. To naravno bogastvo, ki ga izkoriščajo državna podjetja, pa je za prebivalce vir nesreče.

Velikanska tovarna gnojil v mestu Safi spušča odplake, polne težkih kovin, naravnost v morje, onesnažuje pa tudi pitno vodo. Ljudje, ki si ne morejo privoščiti ustekleničene vode in pijejo tisto iz pipe, zbolevajo za fluorozo. Zlasti otroci imajo zato nepopravljivo poškodovane zobe.

Okoljskemu aktivistu iz Safija je uspelo spodbuditi someščane, da na protestih od oblasti zahtevajo ukrepanje. Toda družba OCP, ki je lastnica tovarne, je zelo vplivna in se zateka k zastraševanju aktivistov …

Globus: TV SLO 1 ob 21.25

Slo., 2023. Inf. odd. 35 min.

Vodja Gibanja Evropa zdaj, Milojko Spajić. Foto Stevo Vasiljević/ Reuters

V Črni gori se 17 let po osamosvojitvi dogajajo prelomne politične spremembe. Črnogorski volivci so z volitvami oblast zaupali novim, mladim političnim obrazom; Milo Đukanović, ki je vajeti črnogorske oblasti več kot 30 let trdno držal v rokah, se je umaknil v ozadje.

Črna gora je pred velikimi političnimi izzivi in spremembami, tudi pričakovanja volivcev so velika, a iskanje srednje poti med Beogradom, Moskvo in Brusljem je nepredvidljivo in zahtevno. Oddajo Globus o Črni gori je pripravil dopisnik Boštjan Anžin.