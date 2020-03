TV namigi: Neverjetna zgodba poštarja Ferdinanda, Abba in iOtok

Nedelja, 15. marca

Neverjetna zgodba poštarja Ferdinanda: TVS 1 ob 15.15

Abba za vedno: TVS 2 ob 20.55

iOtok: TVS 1 ob 22.10

Koprod., 2018. Režija: Miha Čelar. Dokumentarni film. 90 min.



iOtok. Foto TVS

Jug Francije leta 1879. Joseph-Ferdinand Cheval, preprost človek, živi na podeželju in kot poštar vsak dan sam prepotuje 30 kilometrov. Na poti mu ni dolgčas, saj sanjari o lepih kotičkih sveta, ki jih pozna le z razglednic. Nekega dne spozna lepotico Filomeno, ki ga razneži s svojo brezpogojno ljubeznijo. Po rojstvu hčere se Joseph domisli, da bo na dvorišču hiše zanjo zgradil palačo. Brez načrtov, le s pomočjo domišljije in brez arhitekturnega predznanja začne udejanjati noro idejo, ki ji posveti vsak trenutek prostega časa.Film temelji na resnični zgodbi in palači, ki jo je še danes moč videti.Agnetha, Bjorn, Benny in Anni-Frid so se srečali pred petimi desetletji in postali člani zasedbe Abba – začetnice njihovih imen so dale skupini tudi ime. Zvezdniška glasbena skupina je prodala več kot 400 milijonov plošč. Pred dvajsetimi leti je na londonskem West Endu svojo premiero doživel še muzikal s 27 pesmimi Abbe. Predstavo Mamma mia! si je ogledalo kar 60 milijonov ljudi.Čeravno je Abba obstajala približno desetletje, člani so se razšli leta 1982, še danes prejemajo pisma najstniških oboževalcev. Dokumentarna oddaja prikaže prehojeno pot Abbe tudi z izjavami vseh njenih članov.Biševo, mali jadranski otok, ima vse manj prebivalcev. iOtok je celovečerni dokumentarec o zadnjih trinajstih prebivalcih otoka Biševo, ki se borijo za preživetje otoške skupnosti. Najmlajša med njimi, Lada (45) in Lucio (36), sta par in želita zagotoviti razvoj Biševa.Ker nima nobene uradne skupnostne organizacije, otok ni avtonomen, upravlja ga sosednji Vis. Tja se torej steka tudi večina turističnega prihodka. Podobno je z javnim dobrim. Upravljalci hočejo Biševu odvzeti staro otoško šolo in jo preurediti v turistični center z multimedijskimi prezentacijami in zasloni na dotik. Lada in Lucio se odločita, da morajo otočani zadeve vzeti v svoje roke – za to pa morajo najprej ustanoviti mestni svet.