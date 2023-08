TV namigi: Neverjetno, a resnično, Zlati fant in UEFA superpokal

Sreda, 16. maja

Neverjetno, a resnično (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Incroyable mais vrai. Fr., 2022. Režija: Quentin Dupieux. Igrajo: Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel, Anaïs Demoustier, Stéphane Pezerat. Kom./Fantaz. drama. 75 min.

Alain in Marie se preselita v sanjsko hišo v predmestju. Toda nepremičninski agent ju posvari: v kleti se skriva nekaj, kar jima lahko za vedno spremeni življenje …

Tam se namreč nepojasnjeno spreminja čas in predvsem Marie se kmalu lahko poigrava z njim, kar pravzaprav pomeni, da čas vrti naprej in nazaj. Skrivnost je tako neverjetna, da Alain in Marie povabita na obisk Gérarda in Jeanne, prijateljski par, in jima zaupata to izjemno skrivnost. Toda kaj, ko ima tudi Gerard v rokavu novico, ki spodnese Alaina in Marie, da ostaneta brez besed …

Zlati fant (Premiera): Kanal A ob 23.10

Zlatni dečko. Srb., 2022. 1/5. Režija: Ognjen Janković. Igrajo: Denis Murić, Andrija Kuzmanović, Igor Bencina, Strahinja Blažić, Ljubomir Bulajić, Jovana Gavrilović. Miniserija. 60 min.

Zlati fant. Foto Kanal A

Mladi nogometaš Denis Marković (Denis Murić) je neverjetno nadarjen, vendar ima resne težave s svojim obnašanjem in zaradi tega po incidentu pri evropskem prvoligašu dobi enosmerno vozovnico nazaj v Beograd.

Po vrnitvi v Beograd mu njegov menedžer Čaki (Andrija Kuzmanović) na vse mogoče načine skuša najti novi klub, vendar mu težave povzroča fantov slab ugled. Medtem Denis začne počasi pozabljati na nogomet in dneve raje posveča opijanju ter drogiranju. Se mu bo uspelo vrniti na pravo pot?

UEFA Superpokal: Kanal A ob 20.30

Nogomet (M). Manchester City – Sevilla. UEFA Superpokal. Prenos. 160 min.

UEFA Superpokal: Manchester City – Sevilla. Foto Kanal A

»Meščani« so debitanti, Andaluzijci pa precej redni udeleženci tekem za evropski superpokal. Toda Angleži veljajo za favorite, čeprav jih je po zgodovinskem uspehu v Ligi prvakov zapustilo kar nekaj nogometašev. Podobno velja tudi za Sevillo, ki je zabredla v finančne težave in je bila primorana v prenovitev moštva.

Prvi vrhunec nove evropske sezone bo v znamenju obračuna spremenjenih ekip, ki sta kar naenkrat postali neznanki, vsekakor pa sta sposobni pripraviti zanimiv nogometni večer.