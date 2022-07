TV namigi: Ni je več, Nikec in Želja po maščevanju

Nedelja, 3. julija

Ni je več: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Gone Girl. ZDA, 2014. Režija: David Fincher. Igrajo: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Carrie Coon. Drama. 170 min.

Ko se srečata žanrska knjižna uspešnica in eden najbolj perfekcionističnih režiserjev, je jasno, da bo nastalo nekaj velikega. In Ni je več je res ena stilistično najbolj dovršenih kriminalk sodobnega časa, ki jo še obogatita temačen humor in odlična igra.

Ko Amy Dunne na dan pete obletnice zakona izgine, je njen mož Nick ves iz sebe in takoj organizira iskalno akcijo. A pod drobnogledom javnosti in policije se začne kazati, da njun zakon ni bil popoln. Ko se izkaže, da je bila marsikatera Nickova izjava laž, postane glavni osumljenec za izginotje.

Nikec na počitnicah: TV SLO 1 ob 15.15

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Les vacances du petit Nicolas. Fr., 2014. Režija: Laurent Tirard. Igrajo: Valérie Lemercier, Kad Merad, Dominique Lavanant, Bouli Lanners, François-Xavier Demaison. Kom. 105 min.

Nikec na počitnicah Foto Tv Slo

Drugi film po knjigah o Nikcu nas popelje na Riviero, kamor se Nikec s starši in babico odpravi na počitnice. Nikec si na plaži hitro najde prijatelje: Blaž v resnici ni na počitnicah, saj tu živi, Kristijan kar naprej kaj je, Džodžo ne govori kot drugi, ker je Anglež, Jure se kar naprej cmeri in Lovro hoče imeti vedno in povsod prav. Nikec spozna tudi ljubko dekletce Izabelo.

Film vsebuje nekaj pristno smešnih scen in zapletov, vendar mu hitro poide tempo.

Želja po maščevanju: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Death Wish. ZDA, 2018. Režija: Eli Roth. Igrajo: Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Camila Morrone, Dean Norris. Akc. film. 135 min.

Dr. Paul Kersey je izkušen kirurg, ki se s posledicami mestnega nasilja srečuje le na urgenci – dokler ne brutalno napadejo njegove žene in hčerke. Paul, željan maščevanja, vzame pravico v svoje roke in se poda na lov za napadalci, saj je policija zasuta s primeri. Anonimno obračunavanje z zločinci pritegne medijsko pozornost, mesto pa se sprašuje, ali je smrtonosni maščevalec angel varuh ali razbesneli prinašalec smrti.

Predelava slovitega filma iz 1974 s Charlesom Bronsonom v glavni vlogi ne prinaša nič novega, so se strinjali kritiki.