TV namigi: Nikoli ni prepozno, Pajek v mreži in Izgubljeni kralj

Sreda, 21. junija

Nikoli ni prepozno (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Never Too Late. Avstral., 2020. Režija: Mark Lamprell. Igrajo: James Cromwell, Jacki Weaver, Dennis Waterman, Jack Thompson, Shane Jacobson. Kom. 105 min.

Skupina upokojencev, ki živi v domu, razmišlja o pobegu. Jack, Caine, Wendell in Angus so bili nekoč pripadniki tako imenovanih lomilcev okovov, ki jim je med vietnamsko vojno uspel slovit pobeg iz peklenskega taborišča za vojne ujetnike.

Zdaj je vprašanje, ali jim bo uspelo pobegniti tudi iz upokojenskega doma za vojne veterane. Vsak od njih ima neuresničene želje, ki jih želi izpolniti, preden bo prepozno. Zato se spet združijo in začnejo pripravljati načrt za pobeg. A stari fantje se pravzaprav niti ne morejo natančno spomniti, kaj so bili prej, in to je šele pol težave …

Pajek v mreži (Premiera): Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Spider in the Web. Koprod., 2019. Režija: Eran Riklis. Igrajo: Ben Kingsley, Monica Bellucci, Itay Tiran, Itzik Cohen. Triler. 140 min.

Pajek v mreži. Foto Kanal A

Adereth (Kingsley) je starajoči se agent izraelske tajne službe Mosad, ki naj bi veljal za enega najboljših terenskih operativcev. A ko ga pošljejo v Belgijo, kjer naj bi odkril dokaze o vojaški kemični tovarni v Siriji, ostane praznih rok. Njegovi šef posumijo, da Adereth ponareja dokaze in tako v Belgijo pošljejo še mlajšega Daniela (Tiran) in Adereth mu mora priznati, da ni bil uspešen. Adereth in Daniel sta tudi osebno povezana, saj je mladenič sin nekdanje Aderethove kolegice. Poleg tega Adereth ugotovi, da njegova čustva do okoljske aktivistke (Bellucci), s katero sodeluje, niso čisto platonska.

Izgubljeni kralj: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Lost King. VB, 2022. Režija: Stephen Frears. Igrajo: Sally Hawkins, Shonagh Price, Helen Katamba, Lewis Macleod, Jenny Douglas. Kom. 110 min.

Izgubljeni kralj. Foto HBO

Film o amaterski zgodovinarki, ki pomaga najti več kot petsto let izgubljene posmrtne ostanke kralja Riharda III., je posnet po resnični zgodbi.

Philippa Langley (Sally Hawkins) je pisateljica srednjih let, ki se spopada z zdravstvenimi težavami in nedavno ločitvijo. Ko odkrije skupino amaterskih zgodovinarjev, ki želijo povrniti ugled Rihardu III., njeno življenje dobi nov smisel. Z veliko vnemo in vztrajnostjo, ki že meji na nezdravo obsedenost, se loti brskanja po zgodovinskih virih in ugotovi, da se kraljevi posmrtni ostanki – morda! – skrivajo pod parkiriščem v Leicestru. Njena trditev naleti na zasmehovanje in skepso pri stroki in v javnosti ter na nerazumevanje pri prijateljih.

A to Philippi ne vzame poguma. Z vso vnemo sledi svojemu občutku ter se pogumno spopade z najbolj uglednimi zgodovinarji in akademiki ter jih prisili, da začnejo znova razmišljati o enem najbolj kontroverznih kraljev v zgodovini Anglije.