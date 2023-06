TV namigi: Ninjababy, Živi in Posledica

Sobota, 3. junija

Ninjababy (Premiera): TV SLO 1 ob 23.35

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Ninjababy. Nor., 2021. Režija: Yngvild Sve Flikke. Igrajo: Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi. Kom. 105 min.

Rakel, rahlo nenavadna in precej nedorasla triindvajsetletnica, ugotovi, in to šele v šestem mesecu, da je noseča. Dete, ki raste v njej, je sad ne preveč romantičnega večera, ki ga je preživela s študentskim plejbojem. Rakel ob strani stoji njen novi fant, ki ga prav nič ne moti dejstvo, da bo vzgajal tujega otroka.

Ampak Rakel je popolnoma nepripravljena na novo vlogo. Za splav je prepozno, zato začne pripravljati vse potrebno za oddajo otroka v posvojitev. Takrat pa v njeno življenje vstopi Ninjababy, animirani karakter, alterego njenega še nerojenega otroka, in jo začne na vse pretege prepričevati, da dela največjo napako svojega življenja. Ninjababy uganja razne vragolije; prileze iz zvezka, skoči v njeno skodelico, ji krati spanec …

Zabavna in trpka zgodba o nedoraslosti in (ne)odgovornosti duhovito in učinkovito vnaša elemente animacije v igrani film. Evropska komedija leta 2021 po mnenju Evropske filmske akademije.

Živi: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Alive. ZDA/Kan., 1993. Režija: Frank Marshall. Igrajo: Ethan Hawke, Vincent Spano, Josh Hamilton, Bruce Ramsay. Drama. 150 min.

Živi. Foto Kanal A

Film je posnet po resnični zgodbi. Urugvajsko ragbijsko moštvo se kljub slabi vremenski napovedi z letalom odpravilo v Čile. Letalo v snežnem metežu strmoglavi visoko v Andih. Večina potnikov umre, nekaj jih je hudo ranjenih. Zunaj vlada prava visokogorska zima s hudim mrazom in prežečimi plazovi. Ko se sneg začne nekoliko topiti, se dva člana odpravita po pomoč v dolino. A ker rešitve ni od nikoder in hrane kmalu začne zmanjkovati, se preživeli znajdejo pred hudo moralno dilemo ...

Čeprav film daje vtis, da gre za pustolovsko dramo, je v svojem jedru etična pripoved, kjer je večji poudarek na človečnosti kot junaštvu.

Posledica: Planet TV ob 22.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Aftermath. Koprod., 2019. Režija: James Kent. Igrajo: Keira Knightley, Jason Clarke, Alexander Skarsgård, Anna Katharina Schimrigk. Drama. 135 min.

Posledica. Foto Planet TV

Romantična drama o ljubezenskem trikotniku, ki se odvija v povojnem Hamburgu pod britansko okupacijo.

Nemčija leta 1946, kmalu po koncu druge svetovne vojne. Rachael Morgan (Keira Knightley) med ostro zimo prispe v povojni Hamburg k svojemu možu Lewisu (Jason Clarke), britanskemu polkovniku, ki je zadolžen za obnovo porušenega mesta. Ko začenjata življenje v svojem novem domu, osupla Rachael ugotovi, da si bosta hišo delila s prejšnjim lastnikom, nekoč premožnim nemškim vdovcem (Alexander Skarsgård), in njegovo težavno hčerko.