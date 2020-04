TV namigi: Njena služba, Glas srca in Čedno dekle

Četrtek, 30. aprila



Njena služba: TVS 2 ob 20.50



Glas srca: Planet TV ob 16.05

Glas srca Foto Planet TV





Čedno dekle: Planet TV ob 20.00

Čedno dekle Foto Planet TV

Panayiota je 37-letna gospodinja, ki živi z možem Kostasom in dvema otrokoma v preprosti soseski v Atenah. Njihovo sicer mirno življenje je iztirila gospodarska kriza, Kostas je ostal brez službe, zato se težko prebijajo skozi vsakdan.Nenadoma se Panayioti ponudi služba čistilke v trgovskem centru. Čeprav je služba naporna, Panayioto postopoma osebnostno spremeni, postane bolj neodvisna in prvič v življenju začuti kanček spoštovanja svoje družine. Ona, ki ni bila nič drugega kot vaško dekle, ki je imelo srečo, da jo je Kostas poročil, zdaj preživlja družino ...Serija je posneta po seriji romanov kanadske pisateljice Janette Oke in pripoveduje zgodbo Elizabeth Thatcher, mlade učiteljice, vajene življenja v visoki družbi, ki sprejme službo v majhnem rudarskem mestecu na zahodu Kanade. Življenje tam je preprosto, a pogosto težavno. Elizabeth se kmalu prikupi skoraj vsem prebivalcem mesteca, razen čednemu stražniku konjeniške policije Jacku Thorntonu.V mestecu zavlada razburjenje, ko med ruševinami usodne rudarske nesreče najdejo desko z osebnim sporočilom.Edward Lewis je bogat poslovnež in strokovnjak za prevzemanje podjetij v finančnih težavah. Podjetja, ki se znajdejo v težavah, razdeli na manjše enote in spet proda, pri tem pa mu za usodo zaposlenih ni mar.Na službeni poti v Los Angelesu po spletu okoliščin spozna privlačno prostitutko Vivian in jo najame za eno noč v hotelu. Pozneje si jo zaželi kar za ves teden in ji ponudi nenavadno kupčijo. Med njima se splete nepričakovana ljubezen ...