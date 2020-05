TV namigi: Njihova najboljša zgodba, Barton Fink in Minioni

Petek, 15. maja

Njihova najboljša zgodba: TVS 2 ob 20.00

Barton Fink: TVS 1 ob 22.50

Minioni: Planet TV ob 20.00

Kostumska melodrama, postavljena v propagandni oddelek britanske vlade v času nemškega bombardiranja Londona. Medtem ko padajo bombe, za dvig morale snemajo film o herojskem umiku iz Dunkirka. V propagandnem oddelku kmalu začutijo, da bi film potreboval »žensko roko« in zato najamejo scenaristko Catrin Cole. Čeprav njen umetniški mož zviška gleda na to službo, Catrinin talent hitro opazijo ...Odlična igra Gemme Arterton ter spretna kombinacija humorja in vojne drame iz filma naredita izdelek za široke množice.Hollywood v zgodnjih 40. letih. Barton Fink je newyorški dramatik, čigar igra, ki povzdiguje življenje vsakdanjih Američanov, avtorju čez noč prinese slavo. Ko mu hollywoodski studio ponudi pogodbo za odkup scenarija, Barton Fink požre svoj načelni odpor do množičnega medija in se preseli v Los Angeles.Slabo vest, ki nastopi ob izdaji najglobljih načel, želi oprati tako, da se nastani v oguljenem hotelu. Med neznosnim vročinskim valom doživlja ustvarjalno krizo, medtem ko se srečuje z vsiljivim sosedom Charliejem, ki uteleša vrline »navadnega človeka«.Ljubki stranski junaki, ki so bili namenjeni dvigu prikupnosti in humorja v filmu Jaz, baraba, so hitro osvojili srca občinstva in počasi napredovali v glavne junake. V svoji prvi samostojni filmski pustolovščini razkrijejo podrobnosti dolge poti, ki jih je privedla do Gruja.Minioni prepoznajo svoje življenjsko poslanstvo v služenju največjim barabam. Žal pa svoje gospodarje zelo težko obdržijo. Ko se nenadoma znajdejo brez zlobneža, ki bi mu služili, postanejo potrti in nazadnje padejo v globoko depresijo.