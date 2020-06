TV namigi: Nogometni zvezdnik, Zamenjava in Misija: Nemogoče 2

Sreda, 10. junija

Nogometni zvezdnik: TV SLO 1 ob 20.05



Zamenjava: Planet TV ob 20.00

Misija: Nemogoče 2: Kanal a ob 20.00

Misija: Nemogoče 2 FOTO: Pro Plus

Christian je izredno nadarjen, a hkrati nepredvidljiv nogometni igralec. Po še enem izmed številnih izpadov se njegov vodja ekipe odloči, da mu dodeli osebnega mentorja, ki mu bo pomagal pri nadzoru njegovega naglega značaja. Njegov mentor je Valerio – plah in vase zaprt profesor, ki je popolno nasprotje Christiana. Med možema se takoj začnejo kresati iskre, a počasi se obrusita in zgradita odnos, ki pomaga obema.Film je bil v domači Italiji dobitnik več nagrad, med drugim so italijanski novinarji filmu dodelili naziv najboljšega prvenca.Mitch Planko je zagrizen samec, ki rad poležava, kadi marihuano, vsak teden spi z drugo žensko in se trudi uspeti kot igralec. Dave Lockwood je resen moški, poročen z Jamie, s katero imata tri otroke, in zaposlen v pomembni pravniški pisarni. Neke noči, ko skupaj pijeta, si povesta, da drug drugemu zavidata. Pozneje, ko urinirata v isti vodnjak, se kot po čudežu znajdeta v zamenjanih telesih.Nekaj res smešnih scen žal ne odtehta čisto precej banalnega humorja in stereotipne zgodbe.Agent Ethan Hunt se tokrat znajde sredi mednarodne spletke. Z računalniškim genijem Lutherjem potuje od Avstralije do Španije, da bi ustavil nekdanjega sodelavca Seana Ambrosa, ki hoče z nevarnim virusom izpeljati smrtonosen načrt. Ethan se po pomoč zateče k Seanovi bivši ljubimki, tatici Nyah Hall. Ne mine dolgo, ko se zaljubi vanjo.