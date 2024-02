TV namigi: novi zombiji, nov Fargo in odlični Ryan Gosling

Ponedeljek, 26. februarja

Živi mrtveci: Tisti, ki živijo (Premiera): AMC ob 3.00 in 22.00

Walking Dead: The Ones Who Live. ZDA, 2024. 1. sezona. 1/6. Režija: Bertie Ellwood. Igrajo: Andrew Jackson, Lesley-Ann Brandt, Craig Tate, Terry O'Quinn. TV serija. 45 min.

Dobro leto po koncu serije Živi mrtveci prihaja na spored serija, v kateri sta v ospredju lika Ricka (Andrew Jackson) in Michonne (Danai Gurira). Pred dobrimi osmimi leti sta se prvič srečala in zaljubila, usoda pa ju je nato ločila. A Rick in Michonne nista nikdar pozabila drug drugega. Zdaj v novi zombi seriji, eni od kopice sestrskih serij izvirnika, iščeta pot nazaj do skupne sreče. Njune ovire: živi in mrtvi.

Ko smo Ricka nazadnje videli v Živih mrtvecih, so ga napol mrtvega neznanci odpeljali s helikopterjem, medtem ko so njegovi bližnji mislili, da je mrtev. Dokler ni Michonne nekega dne naletela na indic, ki ji je dal misliti, da Rick ni mrtev, in se je odločila odpraviti po njegovi sledi. Zdaj je čas, da izvemo, kaj se jima je zgodilo ... Premiera bo na sporedu že prejšnjo noč ob 3.00, a še brez podnapisov.

Fargo (Premiera): AMC ob 3.45 in 22.45

Fargo. ZDA, 2023. 5. sezona. 1/10. Režija: Noah Hawley. Igrajo: Juno Temple, Jennifer Jason Leigh, David Rysdahl, Jon Hamm, Joe Keery. TV serija. 50 min.

Fargo. Foto AMC

Nova sezona serije Fargo se dogaja leta 2019 v Minnesoti in Severni Dakoti. Po nepričakovanem nizu dogodkov se Dorothy »Dot« Lyon (Juno Temple) zaplete z oblastmi in ta na videz običajna gospodinja se nenadoma ponovno znajde v vlogi, za katero je mislila, da jo je že pustila za seboj. Šerif Severne Dakote Roy Tillman (Jon Hamm) že dolgo išče Dorothy. Roy verjame, da on predstavlja zakon in je zato tudi nad zakonom.

Ob strani mu zvesto stoji njegov nerodni sin Gator (Joe Keery), ki se očetu obupano trudi dokazati svojo vrednost. Ker Royu ni ravno v pomoč, ta za lov na Dorothy najame skrivnostnega potujočega tujca Ola Muncha (Sam Spruell).

Ko se začnejo razkrivati njene najgloblje skrivnosti, Dot poskuša zaščititi svojo družino pred svojo preteklostjo, vendar njen skrbni mož Wayne (David Rysdahl) nenehno išče pomoč pri svoji materi Lorraine Lyon (Jennifer Jason Leigh).

Prihaja nova sezona serija s kopico zvenečih imen, v ospredju pa bo Juno Temple, ki si jo je večina zapomnila po seriji Ted Lsso.

Vožnja: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Drive. ZDA, 2011. Režija: Nicolas Winding Refn. Igrajo: Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Albert Brooks, Oscar Isaac. Krim. 120 min.

Vožnja. Foto Kanal A

Akcijski film za tiste, ki ponavadi ne marajo akcijskih filmov, je Vožnjo opisal eden od ameriških kritikov.

Ryan Gosling je Voznik, hollywoodski kaskader, ki ob večerih ponuja še storitev bega s prizorišča ropa. Sam ne ropa, ne nosi pištole, on le vozi. Tudi govori skoraj ne. Potem pa spozna Irene (Carey Mulligan) in njenega sinčka. Irene je žena obsojenega kriminalca (Oscar Isaac), in ko se vrne iz zapora, ga izsiljujejo v rop. Voznik se ponudi, da mu bo kot šofer pomagal pobegniti s prizorišča zločina, a rop ni preveč uspešen. Izkaže se, da je šlo za past ...

Minimalistični scenarij in še bolj minimalistična Goslingova igra ter močna glasbena podlaga imajo enega bolj maksimalnih učinkov zadnjih let.