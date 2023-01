TV namigi: Novo leto 2, Žena oskrbnika, Novoletni koncert

Nedelja, 1. januarja

Srečno novo leto 2: Dobrodošli: TV SLO 1 ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Stastny novy rok 2: Dobro došli. Slovaška/Češka, 2021. Režija: Jakub Kroner. Igrajo: Jirí Bartoska, Marco Bonini, Dominik Cicak, Toni Gojanović, Anna Kaderávková. Kom. 100 min.

V prvem delu so se v smučarskem središču zbrale štiri prijateljice: ena z družino, druga ločena, tretja prevarana in četrta pred porodom. Vse s svojimi težavami, zamerami ...

Tokrat se zgodba začne na silvestrovo, ko Marek zasnubi Hanno. Njen »da« sproži plaz dogodkov, ki vplivajo na organizacijo njune sanjske poroke na morju med hrvaškimi otoki. Na poroko pridejo tudi Hannini prijatelji in njihove družine, ki poskrbijo še za dodatno vznemirjenje, zaplete in napetosti, ki popolnoma pretresejo na videz preprosto pripravo poročnega slavja …

Žena oskrbnika živalskega vrta: POP TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Zookeeper's Wife. ZDA, 2017. Režija: Niki Caro. Igrajo: Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl, Timothy Radford, Efrat Dor. Drama. 140 min.

Žena oskrbnika živalskega vrta Foto Tv Slo

Varšava leta 1939. Čeprav se nad mestom zgrinjajo oblaki vojne, zakonca Jan in Antonina Zabinski še vedno opravljata dnevno rutino lastnikov in oskrbnikov tamkajšnjega živalskega vrta – enega največjih v predvojni Evropi.

Vse to se spremeni, ko Hitlerjeve sile napadejo poljsko prestolnico. Življenjsko delo mladih zakoncev se v trenutku sesuje v prah. Iz zaprtega živalskega vrta, v katerem so tragično poginile številne živali, Jan in Antonina ustvarita skrivno zatočišče za preganjane Jude in s svojimi nesebičnimi napori rešita ogromno življenj.

Novoletni koncert z Dunaja, dirigent Franz Welser-Möst: TV SLO 1 ob 11.15

Koprod., 2023. Konc. 155 min.

Novoletni koncert z Dunaja Foto Tv Slo

Tradicionalni novoletni koncert Dunajskih filharmonikov v Zlati dvorani Musikvereina. Taktirko glasbene prireditve bo letos prevzel avstrijski dirigent Franz Welser-Möst, ki bo tokrat tretjič stal na tem prestižnem dirigentskem odru. Program koncerta je tudi tokrat sestavljen iz glasbe skladateljske rodbine Strauss in njenih sodobnikov, obogatile pa ga bodo koreografije baletnih plesalcev Dunajske državne opere.

Tokratni koncert bo slovensko obarvan, na njem bosta nastopila oba Slovenca člana Dunajskih filharmonikov – kontrabasist Iztok Hrastnik in violinistka Petra Kovačič.