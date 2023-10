TV namigi: o Kingovih sanjah in o tem, kako se lovijo moški, na filmu in travi

Torek, 17.oktobra

Ti loviš! (Premiera): Kanal A ob 20.00

Tag. ZDA, 2018. Režija: Jeff Tomsic. Igrajo: Jeremy Renner, Ed Helms, Jake Johnson, Lil Rel Howery, Jon Hamm. Akcijska komedija. 125 min.

Ti loviš! je komedija o skupini moških srednjih let, ki že od mladih nog vsakega maja igrajo naslovno otroško igro, a na korenito napredni stopnji.

Zgodba temelji na resničnih dogodkih in med odjavnimi napisi tudi vidimo originalne posnetke navihancev, ki so navdihnile nekaj prizorov iz filma, vendar so liki in dogodki sfrizirani in izpiljeni, tako da gledalec nima občutka realizma. Ampak za komedijo ta tudi ni potreben, saj so akcijsko naspidirani posnetki lovljenja tisti, ki resnično navdušijo.

V filmu enega od igralcev namreč že od devetega leta nihče ni ujel, tako je zdaj pri štiridesetih razvil že skoraj nadnaravne obrambne spretnosti. Ti loviš! je nezahteven film in navduši tako z odbitim konceptom kot z izvedbo, velik del zaslug pa gre tudi privlačni zasedbi.

Druge sanje Martina Luthra Kinga (Premiera): TV SLO 1 ob 20.35

L'autre rêve de Martin Luther King. Fr., 2010. Režija: Laurent Portes. Dokumentarna oddaja. 55 min.

Druge sanje Martina Luthra Kinga. Foto TVS

Dokumentarna oddaja razkriva manj znane razsežnosti dolgoletnega boja za pravice temnopoltih v ZDA, gibanja pod vodstvom slovitega baptističnega duhovnika, doktorja filozofije in neomajnega zagovornika nenasilja, Martina Luthra Kinga.

Po njegovih neutrudnih prizadevanjih je leta 1964 predsednik Lyndon B. Johnson naposled podpisal zakon o državljanskih pravicah, dobro leto pozneje pa še zakon o volilni pravici in s tem uradno odpravil rasno razlikovanje v državi. King je slavil zgodovinsko zmago, vendar je kmalu ugotovil, da črke na papirju ne prinašajo pričakovanih sprememb …

Nogomet: Severna Irska – Slovenija: Šport TV 1 ob 20.45

Kvalifikacije za EP 2024. Prenos. 120 min.

Benjamin Šeško slavi svoj drugi gol proti Finski. Foto Borut Živulović/Reuters

Potem ko je Slovenija v domačih Stožicah premagala Finsko, je zdaj na prvem mestu skupine H. Sicer imata z Dansko enako število točk, a ima slednja nekoliko slabšo razliko v golih. Po štiri točke zaostanka imata Kazahstan in Finska, sledi jima Severna Irska s 6 točkami, na zadnjem mestu pa je San Marino brez točke.

Če bi po lestvici sklepali, da bo obračun s Severno Irsko lahek, bi se lahko ušteli. Severna Irska in njihov stadion Winsdor Park v Belfastu za Slovence ni kraj srečnega spomina. Tam še niso zmagali, so pa dvakrat izgubili in enkrat remizirali. Tokrat imajo več upanja, saj ima Slovenija trenutno razigran napad. Je pa res, da je naš odličen strelec Benjamin Šeško na tekmi s Finsko dobil udarec v glavo, a za zdaj je prepričan, da bo na Severnem irskem lahko igral.

Studio pred tekmo bo na sporedu ob 19.45.