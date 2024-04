TV namigi: o modri tabletki, ki so jo odobrili v Vatikanu, in film o vojni v BiH

Četrtek, 4. aprila

Glavo pokonci – veličastna zgodovina modre tabletke: Trda spoznanja (Premiera:): TV SLO 1 ob 21.15

Keeping It Up. VB, 2023. 1/2. Režija: Stephen Bennett. Dok. serija. 50 min.

Dokumentarna serija prikazuje odkritje in razvoj viagre, prve tablete za zdravljenje motnje erekcije, ki je pred četrt stoletja po mnenju mnogih povzročila drugo spolno revolucijo, primerljivo z iznajdbo kontracepcijskih tablet. Farmacevtski velikan Pfizer, ki jo je leta 1998 poslal na trg, je z njo zaslužil 35 milijard dolarjev.

Na začetku 90. let prejšnjega stoletja so britanski strokovnjaki iz farmacevtske družbe Pfizer na skupini prostovoljcev iz Walesa preizkušali novo zdravilo za srčne bolezni. Večina moških, ki so ga jemali, je poročala o nepričakovanem stranskem učinku: pogostih erekcijah. Raziskave so pokazale, da bi s to učinkovino lahko zdravili impotenco. Ker pa je imela beseda slabšalni prizvok, so jo preimenovali v motnjo erekcije. Kritiki Pfizerju očitajo, da je priporočal jemanje tabletke vsem moškim, ki niso povsem zadovoljni s svojim spolnim življenjem. V farmacevtski družbi pa se branijo, da so z viagro želeli le pripomoči k trdnejšim zakonskim zvezam in da so pred začetkom prodaje leta 1998 dobili celo odobritev Vatikana.

Halimina pot: TV SLO 2 ob 21.30

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Halimin put. Koprod., 2012. Režija: Arsen Anton Ostojić. Igrajo: Alma Prica, Olga Pakalović, Mijo Jurišić, Mustafa Nadarević. Drama. 100 min.

Film Halimina pot hrvaškega režiserja Arsena Ostojića je eden najbolj pretanjenih in verodostojnih filmov o vojni v BIH. Pripoveduje pretresljivo – in na žalost iz boleče sveže balkanske zgodovine simptomatično – zgodbo o vztrajni muslimanki Halimi, ki s hkratno bolečino in ljubeznijo v srcu poskuša brez najti ostanke svojega sina, ki je bil ubit v bosanski vojni in pokopan v enem od številnih množičnih grobišč.

Halima razpleta vozlišča iz svoje narodnostno mešane rodbine, odkrije grozljivo dejstvo, ki je hujše od njenih najbolj grozljivih nočnih mor. Z njenim odkritjem se spirala tragičnih dogodkov iz preteklosti nadaljuje tudi v prihodnosti, režiserju Ostojiću pa uspe v film, ki je poln žalosti in bolečine, vtkati tudi elemente izjemne topline in človečnosti, ki edina lahko pomagata lajšati nečlovečnost, ki jo s sabo prinaša vojna z morijo.

Ljubezen na vasi Avstralija (Premiera): Pop TV ob 11.20

Farmer Wants a Wife (Australia). Avstral., 2021. 11. sezona. 1. del. Resn. šov. 95 min.

Ljubezen na vasi Avstralija. Foto Pop TV

V enajsti sezoni resničnostnega šova bomo spremljali novo ljubezensko pustolovščino petih samskih kmetov, ki iščejo življenjsko sopotnico. Vsak je izmed več sto prijavljenih kandidatk izbral osem deklet, ki jih bo skušal čim bolje spoznati na hitrem zmenku, na svojo kmetijo pa bo povabil le pet od njih.

Skupaj bodo preživeli šest tednov ter poskušali ugotoviti, ali bi se med njimi lahko zanetila iskrica ljubezni, seveda pa morajo biti dekleta pripravljena na izzive, ki jih predstavlja življenje na kmetiji.