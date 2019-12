TV namigi: Obletnica Univerze v Ljubljani, Čisto nova zaveza in Preverjeno

Torek, 3. decembra

Slavnostna akademija ob 100. obletnici Univerze v Ljubljani: TVS 1 ob 20.05

Čisto nova zaveza: TVS 2 ob 22.15

Le tout nouveau testament Čisto nova zaveza

Preverjeno: POP TV ob 21.45

Preverjeno

V prenosu bomo slišali premierno izvedbo suite za simfonični orkester, tolkalni ansambel in jazz big band skladatelja Leona Firšta Septem artes liberales, ki ga bodo izvedli trije orkestri Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani pod vodstvom dirigenta Simona Dvoršaka. Solistka bo sopranistka Mojca Bitenc, pianist Bojan Gorišek.Vezno besedilo pesnika Srečka Kosovela bosta izvedli Jožica Avbelj in Tamara Avguštin, plesalka bo Leja Jurišić. V okviru slavnostne akademije bo predsednik države Borut Pahor Univerzi v Ljubljani podelil tudi najvišje državno odlikovanje.Bog obstaja. In je precejšen bedak. Živi v stanovanju v Bruslju in se nikdar ne preobleče iz pižame. Kar naprej si izmišljuje nove načine, kako mučiti človeštvo in precej tiranski je tudi do žene in 10-letne hčerke Ee. Sin JC mu je pa že tako ušel. Ko ima Ea očeta nekega dne dovolj, mu vdre v računalnik in vsem ljudem prek SMS sporočila izda dan in uro njihove smrti. Nato zbere nove apostole in se loti pisanja čisto nove Nove zaveze ...Film, ki je bolj kot blasfemičen satiričen, se o bibličnih temah sprašuje na subverziven in nadrealističen način in je pri tem še kako zabaven.Preverili bodo, zakaj je v Sloveniji toliko črnih točk na cestah. Točk, kjer je zaradi slabo speljanih cest ali drugih pomanjkljivosti bilo že več smrtnih žrtev.Število tatvin in ropov se povečuje. Kako je, ko ti ropar s pištolo meri v glavo?Odšli so po sledi zgodbe Slovenca, ki so ga zaradi nekaj tisoč evrov domnevnega dolga iskali z mednarodno tiralico in je nekaj časa tudi sedel v zaporu v Indoneziji.Udeležili so se mednarodnega erotičnega festivala in z največjimi zvezdami pornoindustrije preverjali, koliko denarja se obrača v tem poslu.