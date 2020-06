TV namigi: Obračun, Črna maša in Poljaki v Hollywoodu

Četrtek, 18. junija

Obračun: Kino ob 20.00



Črna maša: Kanal A ob 22.05



Dogville: Kino ob 23.50

Poljaki v Hollywoodu: HBO ob 21.30



Tri generacije metodične igre – Edward Norton, Robert De Niro, Marlon Brando – v enem trilerju. Pričakovali bi spektakularen izkupiček. A za to je zmanjkal pomemben element – scenarij. Že zaplet je daleč od izvirnega. Nicka (De Niro), roparja, ki se specializira za vlome v sefe, čaka zadnji posel pred »upokojitvijo«. Rop carinarnice, ki ima v sefu žezlo iz 17. stoletja. Njegov mentor (Brando) ga prepriča, da prekrši svoja pravila in v posel sprejme še enega moža, mladega Jackieja (Norton). Tako gledalcu ostane le nekaj igralskih vinjet, ki film rešijo pred sivim povprečjem.Zgodba o Whiteyju Bulgerju, bratu ameriškega senatorja ter najbolj nasilnem gangsterju v zgodovini južnega Bostona, ki je postal ovaduh za FBI, da bi premagal rivalsko mafijsko družino na svojem ozemlju, je posneta po resničnih dogodkih.Igralska predstava Johnnyja Deppa, ki se pred očmi gledalcev iz lokalnega gangsterja, ki klepeta s starkami, spremeni v sebično krvoločno pošast, je ena njegovih najbolj osupljivih. Pogosto skrajno brutalnemu filmu pa do tega, da bi postal gangsterska klasika, zmanjka malo bolj izviren scenarij.Amerika v tridesetih letih 20. stoletja. Preprosta lepotica Grace, ki je na begu pred skupino gangsterjev, se zateče v rudarsko mestece Dogville. Na svoj dom jo sprejme filozof Tom Edison, ki z njo sklene dogovor: v zameno za varno zavetišče bo morala delati za prebivalce. Po dveh tednih bo prebivalstvo na volitvah odločilo, ali bo Grace lahko ostala pri njih ali ne. Grace privoli, a kmalu se dogovor sprevrže v nekaj umazano zloveščega.Dokumentarec Paweła Ferdeka prinaša osebno potovanje v Združene države Amerike, kamor se je odpravil po stopinjah ustanoviteljev Hollywooda. Pred več kot stoletjem so ljudje kot Sam Goldwyn, Louis B. Mayer in brata Warner zapustili židovske naselbine na Poljskem in čez lužo postali medijski mogotci, po mnogih težavah in izzivih na težki poti. Film predstavlja vznemirljiv dokument njihovih sanj, junaštva in obupa, medtem ko je nastajala Tovarna sanj in se je kalil sodobni Hollywood.