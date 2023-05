TV namigi: Obtožena, finale Lige Evropa in Anbot – Ohranjanje travišč Krasa

Sreda, 31. maja

Obtožena: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Acusada. Arg./Meh., 2018. Režija: Gonzalo Tobal. Igrajo: Lali Espósito, Emilio Vodanovich, Leonardo Sbaraglia, Inés Estévez, Fernando Margenet. Krim. 110 min.

Srednješolka Dolores je obtožena za brutalni umor najboljše prijateljice. Primer so prevzeli mediji in ga razkričali po vsej državi. Oče, mati in sploh vsa družina stojijo Dolores ob strani, a pritiski od zunaj so vse hujši.

Dolores je glavna obtoženka predvsem zato, ker naj bi imela motiv; umorjena prijateljica je namreč poskrbela za objavo posnetka, na katerem Dolores seksa. Dolores sicer priča, da je žrtvi odpustila in da je ni ona umorila. Toda sodno preganjanje se stopnjuje in gonja v medijih ne preneha. Dolores je vse bolj stisnjena v kot in še sama ne ve več, kaj se je tistega usodnega večera v resnici zgodilo.

Nogomet (M): Kanal A ob 20.30

Sevilla – Roma. UEFA Liga Evropa 2022/2023. Finale. Prenos. 170 min.

Replika pokala v Budimpešti. Foto Bernadett Szabo/Reuters

Andaluzijci so po mnogih težavah v iztekajoči se sezoni spet kandidati za zmago v »svojem« tekmovanju. Sevilla namreč napada rekordni, sedmi naslov prvaka lige Evropa. A tudi pri Romi lahko pade rekord – José Mourinho bo imel z Romo priložnost, da osvoji svojo šesto evropsko lovoriko. Do finala v Budimpešti sta se obe ekipi prebili precej na tesno. Sevilla je strla odpor Juventusa šele po podaljških, Roma pa je s svojo izrazito obrambno igro ohranila rezultat 0 proti 0, potem ko je prvo tekmo dobila z golom razlike.

Anbot – Ohranjanje travišč Krasa (Premiera): TV SLO 1 ob 17.15

Slo., 2022. Dok. film. 25 min.

Anbot – Ohranjanje Travišč Krasa. Foto TVS

Film Anbot je zgodba o kraških traviščih, z vrstami najbogatejšem tipu naravnega okolja na naši celini. Suha kraška travišča so najstarejša kulturna krajina v Evropi in edinstven primer sožitja med človekom in naravo. Razvila so se v stoletjih krčenja prvotnega gozda in sonaravne paše, danes pa jih zaradi opuščanja kmetovanja močno ogroža zaraščanje.

Film spremlja trud za ohranjanje in ponovno vzpostavljanje travišč v okviru projekta Za Kras, ki ga denarno podpira Evropski sklad za regionalni razvoj. Zgodbo v filmu spremljamo z očmi ljudi, ki so vsak po svoje povezani s kraškimi travišči, kar osvetljuje njihovo ključno vlogo v tradiciji Krasa.