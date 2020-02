TV namigi: Od Rusije do Irana, Victor Hugo in Tednik

Ponedeljek, 24. februarja







Od Rusije do Irana – prečkanje divje meje: Južna Rusija: TVS 2 ob 20.00

Victor Hugo – državni sovražnik: TVS 2 ob 20.50

Tednik: TVS 1 ob 20.00

Znani pustolovec Levison Wood, ki je že potoval ob Nilu, po Himalaji in Ameriki, se je tokrat napotil od Rusije do Irana.Levison tako spoznava pet držav, od južne Rusije prek Azerbajdžana, Gruzije in Armenije do Irana. Spoznava Kavkaz, divjo naravo, kanjone in vulkane, nekdanjo Svilno pot, nekdanja vojna območja. Srečuje se s številnimi zanimivimi ljudmi, od lovcev na volkove do menihov v samoti, od mater skrajnih islamističnih borcev do skupine iranskih motoristov.Pariz, leto 1848. Pri 46 letih je Victor Hugo že slaven, a po smrti hčere Léopoldine še ni sedel k pisanju. Želi končati roman Nesrečniki, a je razpet med ženo in ljubicama, Juliette Drouet in mlado Léonide d'Aunet.Po izbruhu revolucije Hugo podpre razglasitev republike, vendar se boji, da bo socializem družbo pahnil v kaos. Kot poslanec se pridruži stranki rojalistov. Da bi se uveljavil, s sinovoma začnejo izdajati časopis. Čedalje bolj je navdušen nad Louisom Napoléonom Bonapartom, ki se poteguje za položaj predsednika republike ...Spolno nadlegovanje in trpinčenje na delovnem mestu, nenehno delo brez dopusta in bolniške, neizplačevanje regresa in nadur. V zadnjih desetih letih se je število kršitev delavskih pravic podvojilo, a ukrepov ni.Vse več ljudi se odloča za prehrano brez mesa, nekateri zaradi zdravja, drugi zaradi etike. Ali ljudje sploh potrebujemo meso za preživetje in kakšna hrana je ustrezno nadomestilo?Koliko kvadratnih metrov potrebuje človek za prijetno bivanje? Tudi pri nas se nekateri odločajo za življenje v prikolici ali avtodomu. To je cenejše, kako pa je z udobjem in birokratskimi omejitvami?