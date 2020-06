TV namigi: Odklenjen, Lahko te uničim in Tednik

Ponedeljek, 8. junija

Odklenjen: Kanal A ob 20.00



Lahko te uničim: HBO ob 21.30

Lahko te uničim Foto HBO

Tednik: TVS 1 ob 20.00

Tednik Foto Matej Družnik

Eddie bi rad napisal roman. A nima navdiha. Pravzaprav nima niti volje, da bi si umil lase. In zato nima več dekleta. Ko tava po mestu, sreča nekdanjega svaka in ta mu da tabletko, ki naj bi možganom pomagala izrabiti njihov potencial. Eddie jo vzame in postane nov človek. Spomni se vsebine knjige, ki jo je samo preletel pred leti, ko je čakal v vrsti, da bi kupil kondome. Čez noč se nauči novega jezika in čez noč napiše roman. A potem tableta popusti ...Za gledalca, ki se ne bo ukvarjal z luknjami v scenariju, bosta hiter tempo in Cooperjeva gizdalinska igra dovolj za zabaven večer. Minus: brez zanimive ženske vloge. Plus: vinjeta Roberta De Nira.Serija, ki jo je napisala Michaela Coel – in hkrati odigrala osrednjo vlogo – prinaša neustrašno, iskreno in provokativno dramo, ki raziskuje vprašanje spolne nedotakljivosti v sodobnem času.Zgodba se odvija v Londonu, kjer je zabava mogoča z enim dotikom aplikacije, in spremlja Arabello, brezbrižno Londončanko s skupino prijateljev, novim fantom v Italiji ter obetavno kariero pisateljice. Ko jo v nočnem lokalu nekoč omamijo s pijačo z namenom posilstva, se ji življenje čez noč obrne na glavo. Nenadoma mora vnovič ovrednotiti in sestaviti vse elemente svojega življenja: kariero, prijatelje, celo lastno družino.Medtem ko so vojaška letala preletavala bolnišnice v znak podpore zdravstvenim delavcem, ti še vedno niso dobili izplačanega celotnega dodatka za delo v kriznih razmerah. Kaj to pove o odnosu države?Kako je mogoče, da se po naših gozdovih zbirajo in urijo uniformirane skupine moških, ki po lastnih navedbah celo nadzorujejo državno mejo? Zakaj politika ne sprejme ustrezne zakonodaje?Uradno na čakanju, v resnici na delovnem mestu, fiktivno izplačevanje kriznega dodatka, siljenje v podpis sporazumne odpovedi. Sindikati opažajo rast kršitev delavskih pravic.