TV namigi: Odpotovanja, Telesni čuvaj in Denarne igre

Ponedeljek, 20. februarja

Odpotovanja: Bik zime: TV SLO 2 ob 20.00

Departures. Kan., 2010. Režija: Andre Dupuis. Avtorja: Justin Lukach, Scott Wilson. Dok. odd. 60 min.

Fantje se po »Cesti kosti« odpravijo na severovzhod, v Sibirijo, da bi obiskali najhladnejši kraj na svetu, ki mu pravijo pol mraza.

Vest o njihovem prihodu se razširi in na lepem postanejo senzacija v krajevnih novicah. Obiščejo stalni cirkus, udeležijo se praznika mraza, odgovarjajo na vprašanja tamkajšnjih novinarjev in postanejo celo žiranti v nenavadnem izboru lepotne kraljice Jakutska. Potem se s sanmi, ki jih vlečejo severni jeleni, podajo v sibirske gozdove in prespijo pod šotorskim platnom, pod milim nebom, preden dosežejo pol mraza in kip Bika zime.

Telesni čuvaj: Planet TV 2 ob 21.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Man on Fire. Koprod., 2004. Režija: Tony Scott. Igrajo: Denzel Washington, Dakota Fanning, Radha Mitchell, Christopher Walken, Marc Anthony. Akc. film. 155 min.

Telesni čuvaj Foto Planet Tv

Film je posnet po romanu A. J. Quinnella.

Mehiko zajame val ugrabitev in bogataški sloj, še posebej starše, zagrabi panika. V samo šestih dneh pride do 24 ugrabitev, zato mnogi najamejo telesne čuvaje za svoje otroke. V ta svet vstopi John Creasy, izmučeni nekdanji operativec in ubijalec Cie, ki je obupal nad življenjem. Njegov prijatelj Rayburn ga pripelje v Mexico City, da bi postal telesni čuvaj devetletne Pite Ramos, hčerke industrialca Samuela Ramosa.

Denarne igre: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Money Monster. ZDA, 2016. Režija: Jodie Foster. Igrajo: George Clooney, Julia Roberts, Jack O'Connell, Dominic West, Caitriona Balfe. Krim. 110 min.

Denarne igre Foto Pro Plus

Lee Gates je aroganten finančni strokovnjak z lastno televizijsko oddajo, v kateri gledalcem svetuje o trgovanju z delnicami. S producentko Patty se naenkrat znajde v skrajni situaciji, ko studio na silo zavzame pobesneli vlagatelj, ki je zaradi napačnih finančnih nasvetov izgubil vse življenjske prihranke.

Oboroženi moški Leeja pred kamerami vzame za talca in zahteva odgovore. Lee in Patty morata pred milijoni gledalcev v pravi dirki s časom razvozlati finančno zaroto v nepredvidljivem svetu delniških trgov.