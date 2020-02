TV namigi: Odprto morje, Vsiljivci in Tednik

Ponedeljek, 17. februarja

Odprto morje: TVS 2 ob 21 50

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Intruders - Vsiljivci Foto Planet TV



Tednik: TVS 1 ob 20.00

Tednik Foto Guliver/getty Images

Dvanajstletni Samuele živi na otoku sredi morja. Hodi v šolo in strelja s fračo. Njegov otok ni običajen otok. Lampedusa je otok površine 20 kvadratnih kilometrov in je 70 navtičnih milj oddaljen od afriške in 120 od sicilske obale. V zadnjih dvajsetih letih je na obalah Lampeduse pristalo prek 400.000 migrantov. Ocenjujejo, da jih je 15.000 izgubilo življenje med plovbo.Dokumentarist Gianfranco Rosi je leto dni preživel na Lampedusi in skušal begunsko krizo osvetliti skozi oči majhne otoške skupnosti. Rosijev film opozarja, da humanitarna katastrofa ni hipna medijska senzacija, pač pa trajno spremenjen način življenja. Čeprav gre za specifično zgodbo, pa je očitno, da so človeške zgodbe univerzalne.V Madridu malega Juana vsako noč napade bitje brez obraza in mama ne ve, kako mu pomagati, zato se obrne na mladega duhovnika. Medtem v Londonu 11-letna Mia prestrašeno pove očetu, da nanjo nekaj preži v kotu njene sobe. Oče nastavi kamere, ki pa ne pokažejo nič. A nekoč se z duhom sreča tudi sam.Atmosfersko zelo bogat film, ki pa bi mu manjka malo bolj poglobljen zaplet in tudi nekaj mainstreamovske privlačnosti. Če pustimo ob strani fantoma brez obraza, gre v resnici za družinsko dramo, ki se sprašuje o starševski odgovornosti.Magnifico je z izvedbo domnevno Prešernove pesmi na Proslavi ob kulturnem prazniku dvignil veliko prahu. Je taka satira primerna za državno proslavo in kje so meje svobode izražanja?So otroci danes res preveč razvajeni in zaščiteni? Nekateri strokovnjaki celo opozarjajo, da vzgajamo male narcisoide. Je permisivna vzgoja še vedno močno prisotna in ali res vlada pedokracija?Projekt obnove briške vasi Slapnik prek resničnostnega šova BBC-ja, ki bi ga predvajali po vsej Evropi, je obvisel na nitki. Kaj se je zgodilo in kdo je kriv, da se je zataknilo?