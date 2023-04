TV namigi: Odpuščanje, Sirena v Parizu in Pr'Hostar

Nedelja, 30. aprila

Odpuščanje: TV SLO 1 ob 22.30

Slo., 2021. Režija: Marija Zidar. Dok. film. 85 min.

Oče z albanskega višavja, čigar hči je bila ubita v trpkem sporu med dvema družinama, mora prekiniti krog nasilja in odpustiti.

V albanskem visokogorju je v trpkem sporu med sorodniki ubito 18-letno dekle. Lokalni škof in vodja nevladne organizacije iz prestolnice pritiskata na njenega očeta, naj morilcu, ki je v zaporu, in tudi njegovi družini ne le odpusti v krščanskem duhu, pač pa naj se z njima spravi – kot je nekoč veleval starodavni albanski zakonik, kanon.

Pronicljiv in pretresljiv pogled na patriarhalno družbo, ujeto med napol pozabljeno preteklost in negotovo sedanjost. Večkrat nagrajeni film ni le potret konflikta med družinama, ampak razkriva širšo temo vzpona novega tradicionalizma.

Sirena v Parizu: TV SLO 1 ob 15.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Une sirène à Paris. Fr., 2020. Režija: Mathias Malzieu. Igrajo: Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de Palma, Tcheky Karyo, Romane Bohringer, Labina Mitevska. Kom. 110 min.

Sirena v Parizu Foto Tv Slo

Pravljična zgodba je postavljena v sodobni Pariz. Mladi samotarski šansonjer s strtim srcem, Gaspard, si je prisegel, da se ne bo nikoli več zaljubil.

A neke noči ga med sprehodom ob Seni zapelje privlačen ženski glas. Ko gre za njim, najde pravo morsko deklico, ki ranjena čaka pomoč. Gaspard se prepozna kot njen rešitelj, jo odpelje v svoje stanovanje in položi v kad z vodo. Zanesti se mora na intuicijo, saj ne pozna potreb siren. Ve le to, da mora žensko z ribjim repom skriti pred svetom. Neke noči Gaspard izpolni njeno željo in ji razkaže čare mestnega življenja ...

Pr'Hostar: POP TV ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Slo., 2016. Režija: Luka Marčetić. Igrajo: Dejan Krupić, Goran Hrvaćanin, Igor Kešina, Mateja Terseglav, Aljoša Armuš. Kom. 110 min.

Majhni podeželski hotel Pr'Hostar se zaradi pogoltnosti direktorja znajde v rdečih številkah, na vrata pa že trka tuji kupec dvomljivega slovesa. Osebje hotela ne želi pristati na cesti, zato se odločijo preprečiti prodajo.Njihovi obupani poskusi se kot po tekočem traku izjalovijo in povzročijo popolno zmešnjavo, iz komičnega kaosa pa se lahko rešijo le z lastno iznajdljivostjo in obilico sreče.

Film, ki je bil posnet z majhnim proračunom, je postal velika uspešnica.