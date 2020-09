TV namigi: OK Slovenije, Umetnost Skandinavije in Tednik

Ponedeljek, 21. septembra

Dobrodelna prireditev OK Slovenije: TV SLO 2 ob 20.00

Umetnost Skandinavije: Temna noč duše: TV SLO 2 ob 20.00

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Primož Roglič in Tadej Pogačar

S tradicionalno prireditvijo Dobrodelne fundacije Miroslava Cerarja Olimpijski komite Slovenije zbira sredstva za mlade športnike iz socialno šibkih okolij. Letošnja prireditev se vrača v Grand hotel Union v Ljubljani, nastopali pa bodo pevca Ana Soklič in Challe Salle ter člani plesne šole Bolero. Med drugim bodo predstavili tudi projekt Botrstvo v športu.Dogodek bo potekal v času obiska predsednika mednarodne krovne športne organizacije, dr. Thomasa Bacha, med gosti pa bosta med drugim še predsednik Uefe Aleksander Čeferin in predsednik OK Ukrajine Sergej Bubka.Britanski umetnostni zgodovinar Andrew Graham-Dixon se tokrat posveti umetnosti Skandinavije. Prepotoval je Norveško, Dansko in Švedsko ter odkrival, kako so pokrajina in njene značilnosti vplivale na razvoj umetnosti.Najprej nas popelje po Norveški, redko poseljeni deželi, ki so jo izoblikovali sneg, led in boj za preživetje. Neizprosna narava je pustila pečat tudi na umetnosti, ki sega od vikinškega okrasja na lesenih ladjah do bukoličnih slik romantičnih nacionalistov ter ene najpresunljivejših upodobitev tesnobe na svetu, slike Krik Edvarda Muncha. Temne plati norveške družbe je razgaljal tudi dramatik Henrik Ibsen ...Kako je korona virus prišel v primorsko vasico in se razširil kot požar? Žarišče je postal cerkveni pevski zbor. Eden od okuženih se še zdaj bori za življenje na intenzivnem oddelku Infekcijske klinike.Obiskali so mariborsko forenzično psihiatrijo, kjer so zaprti najhujši zločinci, ki so zagrešili izjemno okrutne umore. Ker je sodišče ugotovilo, da so bili neprištevni, so lahko zaprti največ pet let.Slovenijo je v zadnjih letih zajela kolesarska mrzlica. Na cestah je vse več rekreativnih kolesarjev, v trgovinah zmanjkuje koles in kolesarske opreme. Kako bo šele po dirki vseh dirk?