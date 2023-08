TV namigi: Okus lakote, Hans Zimmer in Kako uloviti partnerja?

Sobota, 19. avgusta

Okus lakote (Premiera): TV SLO 1 ob 22.30

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Smagen af sult. Dan., 2021. Režija: Christoffer Boe. Igrajo: Katrine Rosenthal, Nikolaj Coster-Waldau, Flora Augusta, Charlie Gustafsson, August Vinkel. Drama. 110 min.

Zgodba v petih poglavjih o ljubezni in strasti, družini in hrani. Odlična igra in krasen poklon visoki kulinariki. Paša za oči in dušo, so rekli kritiki.

Carsten in Maggie sta najnovejši zvezdi na danskem gurmanskem nebu. On je virtuozni kuharski mojster, ona pa antropologinja hrane. Ljubita se, imata dva čudovita otroka in vodita eno najbolj priljubljenih restavracij v Københavnu. Njuno življenje je popolno. Skoraj popolno: manjka jima le še prestižna Michelinova zvezdica – in zanjo sta pripravljena žrtvovati prav vse …

Hans Zimmer, hollywoodski upornik (Premiera): TV SLO 1 ob 21.10

Hans Zimmer: Hollywood Rebel. VB, 2022. Režija: Francis Hanly. Dok. odd. 55 min.

Hans Zimmer, hollywoodski upornik. Foto TVS

Hans Zimmer je eden najbolj plodovitih skladateljev filmske glasbe na svetu, med drugim je avtor glasbe za filme Levji kralj, Gladiator, Medzvezdje, Pirati s Karibov, Vzpon viteza teme, Dune: Peščeni planet.

Glasba Hansa Zimmerja in drugih: Ljubljana, Križanke, sobota, 19. 8., ob 17.00

Čeprav se je samo dva tedna učil igrati klavir, je svojo poklicanost našel v glasbi. Povsod je rad kršil pravila. V Nemčiji so ga izključili iz osmih šol, ker se ni podrejal disciplini. Zato sta se z mamo preselila v Anglijo. V 80. letih prejšnjega stoletja se je na področju glasbe, videoprodukcije in filmske produkcije zgodila revolucija. Z računalniki in sintetizatorji zvoka se je spremenil način ustvarjanja in snemanja glasbe. Hans je v novi tehnologiji takoj videl neskončne možnosti in jo hitro mojstrsko obvladal. Že za svoj prvi hollywoodski film, ki ga je opremil z glasbo, Rain Man, je bil nominiran za oskarja. Scenarijev nikoli ni hotel brati, ker je filmske zgodbe hotel slišati iz ust režiserjev. Glasbo za film Medzvezdje je napisal tako, da mu je režiser v pismu samo orisal čustva, ki so prežemala bistvo zgodbe.

V zadnjih letih se mu je življenje popolnoma spremenilo, ko se je s svojo glasbo in skupino odpravil na turnejo po svetovnih odrih.

Kako uloviti partnerja? (Premeira): Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Destination Wedding. Koprod., 2018. Režija: Victor Levin. Igrajo: Winona Ryder, Keanu Reeves, DJ Dallenbach, Ted Dubost, D. Rosh Wright. Rom. kom. 110 min.

Kako uloviti partnerja? Foto Planet TV

Dva zagrenjena in neprijetna človeka se spoznata med vkrcavanjem na letalo. Nato ugotovita, da ne samo da sedita skupaj na letalu, ampak sta v resnici na poti na isto poroko. Ženin je njegov polbrat in njen nekdanji zaročenec. Ko prispeta na kraj dogodka, sta v sosednjih sobah in tudi na obedu pred poroko ju posadijo skupaj. Čeprav se ves čas prepirata in zbadata, pa se med njima začne ustvarjati posebna vez ...