TV namigi: Olga, Milan – Inter in Dihanje

Sreda, 10. maja

Olga (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Olga. Švic./Fr. 2021. Režija: Elie Grappe. Igrajo: Anastasija Budjaškina, Sabrina Rubtsova, Caterina Barloggio, Théa Brogli. Drama. 90 min.

Ukrajina, Kijev. Piše se leto 2013. Olga je stara petnajst let in je izjemno talentirana telovadka. A Ukrajini se obetajo družbeni pretresi, predsednik Janukovič je namreč odstopil od približevanja Ukrajine Evropski uniji in državo raje tesneje povezal z Rusijo. Ljudstvo pa s tem ni zadovoljno. Olgina mati novinarka zato hčerko pošlje k očetu v Švico.

V novem okolju lepo poskrbijo zanjo in lahko se priključi švicarski ekipi telovadk v njihovem narodnem športnem centru. Olgo daje domotožje, zato je pogosto na videozvezi z mamo iz Kijeva. Toda nekega dne v Kijevu izbruhnejo siloviti nemiri, ki vase posrkajo tudi Olgino mamo.

Olga je zelo zaskrbljena in želi nazaj v Ukrajino, kar pa je trenutno nemogoče. Prisiljena je potlačiti svoje želje, se prilagoditi novemu okolju in se pripraviti za evropsko prvenstvo v gimnastiki. Toda ukrajinski nemiri postajajo vse silovitejši in hočeš nočeš vstopijo v Olgino življenje ter ga pretresejo do obisti.

Milan – Inter: Kanal A ob 20.30

Nogomet (M). UEFA Liga prvakov 2022/2023. Polfinale, 1. tekma. Prenos. 155 min.

Samir Handanović. Foto Pro Plus

Milanski derbi je nekaj posebnega, sploh v Ligi prvakov, saj so si le redki predstavljali, da se bosta velika rivala srečala v polfinalu elitnega tekmovanja. Derby della Madonnina je vedno nogometni praznik zlasti za Lombardijo, a ga z nestrpnostjo pričakujejo povsod.

Čeprav gre za rivalstvo, staro skoraj 115 let, se bosta velikana evropskega nogometa v Ligi prvakov srečala šele petič. Obračun presenetljivih udeležencev polfinala bo zagotovo poln čustev in strasti. Čeprav bo odločitev o finalistu padla na povratni tekmi, že prve, ko bo gostitelj Milan, ne gre zamuditi.

Dihanje (Premiera): TV SLO 1 ob 17.15

Slo., 2023. Režija: Magda Lapajne. Dok. film. 30 min.

Dihanje. Foto TVS

Dihanje je osnovna človekova potreba od prvega vdiha ob rojstvu, do zadnjega izdiha. Dihamo nezavedno, zato je zelo pomembno, da vemo, kakšno dihanje nam v določenih okoliščinah pomaga. Ko se zavemo svojega dihanja, se lažje osredotočimo nase, kaj čutimo, in prepoznamo, kako dihati.

Pomembno je, da se zavemo, kdaj dihamo plitko, površinsko, hitro, samo z zgornjim delom pljuč! Kako vsakodnevni stres vpliva na naše dihanje? Na vsa ta vprašanja bodo v oddaji skušali odgovoriti s strokovnjaki. To so dr. Milan Hosta, Špela Jakša, Ana Vipotnik in Tamara Manojlović.