TV namigi: Orkester, Vojna za čipe in Winchesterjevi

Torek, 18. aprila

Orkester: TV SLO 1 ob 20.00

Orkestret. Dan., 2022. 1/10. Režija: Mikkel Munch-Fals. Igrajo: Frederik Cilius Jørgensen, Rasmus Bruun, Neel Rønholt, Emma Sehested Høeg, Caspar Phillipson. Hum. nan. 35 min.

V zabavni danski seriji so glavni junaki člani in vodstvo simfoničnega orkestra v Københavnu. Pisana druščina profesionalnih glasbenikov mora na odru delovati popolnoma uglašeno, ko ne nastopajo, pa zavore popustijo in na dan pridejo njihove razlike ter slabosti.

Jeppe je novoimenovani namestnik direktorice Gertrud. Poročen je z Regitze, ki skrbi za pravne zadeve in moža vara s prvim klarinetistom, samovšečnim Simonom. Njegovo mesto bi rad prevzel drugi klarinetist Bo, ki pri 37 letih še vedno živi z manipulativno in posesivno mamo. Bo se spoprijatelji z Jeppejem ...

Vojna za čipe: TV SLO 1 ob 20.35

La guerre des puces. Fr., 2023. Režija: Nicolas Vescovacci. Dok. odd. 55 min.

Mikročipe najdemo v vseh elektronskih napravah, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, zato je industrija polprevodnikov izjemno strateška gospodarska panoga. Ta industrija je zgoščena zlasti v Tajvanu, zato je svetovno gospodarstvo odvisno od miru in stabilnosti v Tajvanski ožini.

Marca 2020 se je zaradi pandemije covida svetovno povpraševanje po polprevodnikih močno povečalo, vendar je prekinitev ustaljenih dobavnih verig povzročila velik preplah v številnih gospodarskih panogah, še zlasti v avtomobilski industriji. Kaj lahko storijo Evropa, ZDA in Kitajska, da bi si zagotovile čim bolj nemoteno dobavo te dobrine?

Winchesterjevi: HBO ob 19.15

The Winchesters. ZDA, 2022. 1. sezona. 1/13. Režija: Glen Winter. Igrajo: Meg Donnelly, Drake Rodger, Nida Khurshid, Jojo Fleites, Demetria McKinney, Michael Tacconi. Akc. nad. 45 min.

Gre za sestrsko serijo oziroma predzgodbo nadaljevanke Nadnaravno (Supernatural, 2005–2020).

Zgodba je postavljena v 70. leta 20. stoletja, Dean Winchester pa pove, kako sta se njegov oče John Winchester in njegova mama Mary Campbell spoznala, ko se je on vrnil iz Vietnama, se nato zaljubila in združila moči, da sta lahko lovila pošasti in poleg tega iskala svoja pogrešana očeta.